Juanpa Zurita arrasa en Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Míralas aquí!

7 Years ago today I met one of my best friends! Our friendship means so much ! So many memories, fun times, hard times, and laughters! Amigos por vida 🙏🏼🙏🏼





Feliz cumpleaños @paumtzurita 🎂 Hoy celebro en la gran persona que te haz convertido. Te he visto crecer a ser la mujer que eres hoy. Trabajadora, disciplinada y amorosa. Empezaste a tomar en tus manos tu destino y dejaste de esperar a que las cosas sucedan. Es bonito ver que hoy cosechas todo eso que sembraste. Gracias por siempre inspirar y también por siempre bullearme en cada oportunidad que tienes. Amo tu carácter fuerte que te define y me emociona lo que te espera en este próximo año. Último cumpleaños antes de que te nos cases 🤧 Te amo Pilu - jz





Una de las claves más importantes del éxito es tener un buen equipo… hoy el de @adidasmx crece. Bienvenidos todos al barco - que sin importar cómo esté la marea - siempre demuestra que nada es imposible. Salud por esta nueva familia 🍻 Gracias por la confianza @adidasmx 2022… prepárate 🔥👟 #NadaEsImposible - JZ





Primera vez en tierras Canadienses 🇨🇦. Última aventura del año con la pilu @paumtzurita y última aventura antes de que se nos case! 💍 Este año me aventure a explorar un nuevo formato que hoy… afortunadamente aman - Los Mini Docus - Así que decidí cerrar el 2021 con uno especial. Que tuviera un toque navideño y se sintiera distinto a todos los demás. En este Mini Docu nos enfrentamos al reto de escalar una Cascada Congelada 🧗‍♀️🧊 ubicada en el corazón de la Montaña de Whistler 🏔y la única forma de llegar es esquiando 🎿 🏂 … y si, oblige a @paumtzurita a hacerlo, porque ella me obliga a hacer Tiktoks. 📱 Pueden ver un avance en mis historias. Gracias @epicpass_esp por hacer esta turbo locura posible. La aventura continúa. Espero Pau llegue sana y salva a su boda… no quiero que me aplique la ley del hielo. 🥶





When you meet your idol 😳 @teddysphotos

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad del Internet en 2013 a través de los videos de comedia que publicaba en la plataforma Vine. Más tarde, diversificó sus actividades publicando vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube.

En el año 2015, fue elegido por primera vez como «icono del año» por la televisora MTV Latinoamérica, a partir de entonces ha sido una de las figura de la cadena, presentando los premios en el año 2017. En el 2016, Juanpa dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. En 2017, Juanpa entró en la lista Forbes 30 menores de 30 y En la actualidad también es conocido por ser actor secundario en cortometrajes y desde 2018, por interpretar un papel de la serie Luis Miguel.