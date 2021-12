Fútbol.- El PSG, pesimista con la renovación de Mbappé

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Paris Saint-Germain sabe que tendrá difícil la renovación de su estrella Kylian Mbappé después de las negativas del jugador a prolongar su contrato y de los intentos realizados por el Real Madrid para contratar al internacional galo el pasado mes de agosto.



Aquellas negociaciones, en las que el club español llegó a ofrecer una cantidad cercana a los 200 millones de euros, no fructificaron y Mbappé continuó vistiendo la camiseta del PSG. Ahora, desde la entidad gala son pesimistas, según informaciones del diario 'L'Equipe'.



Tanto el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, como el director deportivo, Leonardo, no confían en una posible renovación porque las conversaciones están estancadas, añade el rotativo francés, además de considerar que han hecho todo lo posible para que Mbappé continúe en el equipo donde ha jugado las últimas cinco temporadas.



Sin embargo, Mbappé podrá negociar con cualquier otro club a partir del 1 de enero de 2022 al finalizar su contrato el próximo mes de junio con el PSG. El francés, que queda libre, no ha realizado declaraciones en las últimas fechas, aunque sí se dejó ver con motivo de su cumpleaños el pasado 20 de diciembre.



Mbappé celebró sus 23 años junto al resto de compañeros de la plantilla, que bromearon con su situación contractual al regalarle una camiseta del Paris Saint-Germain con su nombre inscrito en la parte trasera y el año 2050 como dorsal.