Estas son las 5 fotos de CARMEN VILLALOBOS imperdibles en Instagram

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su popular cuenta de Instagramque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 1.541.768 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes son:





Feliz fin de semana mi gente bonita ❤️! Ustedes ya tienen la última @larevistavea 😍 ??? Donde @sebastiancaicedo y yo somos la portada 🤩🤩🤩! No se la pueden perder! Està increíble🎁 Photos by @ferriveraruiz Makeup @leurbanop Hair @julianhairstudio Stylist @jotamaya Locación @thesishotelmiami @mclmanager @danielasegoviar @nanker.art ✨💪🏼🔝🎄





Para estas fechas como prefieres verte 🤩 Romántica o Sexy ? Las leo chicas ✨ Makeup @leurbanop Hair @julianhairstudio @danielasegoviar Stylist @jotamaya @thesishotelmiami





Y para cerrar este maravilloso año con broche de oro mi amor @sebastiancaicedo y yo les dejamos esta hermosa portada de la @larevistavea hecha con todo el amor para estas fechas tan especiales ❤️❤️❤️ Si les contáramos todas las cosas que pasamos ese día 😹😹😹! Gracias a todo el equipazo que hizo estas fotos posibles Photos by @ferriveraruiz 😻 Makeup @leurbanop 👸🏼 Hair @julianhairstudio 💇‍♀️ Stylist @jotamaya 👗👚 Locación @thesishotelmiami Manager @mclmanager ❤️ @nanker.art @danielasegoviar Felices Fiestas mi gente linda!





Esta soy yo, esta es mi esencia y nadie me la quita ❤️ Esto fue mientras hacíamos las fotos de la portada de @imagenmiami y cómo saben que siempre me gusta escuchar música mientras trabajo, me dijeron, que canción quieres escuchar carmencita y obvio dije: LA MÚSICA DE MI TIERRA❤️ y mientras bailaba nuestra bella fotógrafa @natalyaphoto me explica que pose quería 😻 Feliz martes mi gente bonita 💫 Makeup @dima_osko Hair @emiliouribebeauty





Siempre con paso firme mi gente! A seguir brillando en estos últimos días de este 2021 ✨✨✨! Makeup @dima_osko Hair @emiliouribebeauty

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.