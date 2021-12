Estas han sido las 5 fotos de C A M I L O imperdibles en Instagram

C A M I L O (@camilo) revolucionó las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 3.808.213 de interacciones entre sus followers.

Los posts más populares:





Así, como ella, me siento yéndome de Argentina. Gracias por una semana inolvidable! 🇦🇷 LA TRIBU ⛺️🔥





Menos mal que todo fue una PESADILLAAAA!!! Quiero verlos bailando con sus amigos, con sus primos, con sus tías jajajaj 🍻 #pesadilla





Feliz Navidad 🎄 A los que están por fin pasando tiempo con los suyos, a los que tienen la familia lejos, a los que están batallando con problemas de salud, a los que están por fin disfrutando de sus hijos, de sus sobrinos, de sus viejos. A los que cocinaron después de un año lleno de comidas a domicilios, a los que como nosotros, soltamos el ancla para disfrutar y celebrar que el mismo Dios creador del universo se hizo semilla y vino en forma de niño a habitar entre nosotros!! Att: Camilo, Evaluna e Índigo.





NUNCA, NUNCA había estado tan nervioso como antes de subirme a cantar en el Movistar Arena en Bogotá! Fue volver a casa, encontrarse con la familia que siempre estuvo esperando con los brazos abiertos, con los ojos llenos de lágrimas y con las ganas contenidas de gritar de emoción para celebrar el cúmulo de bendiciones de los últimos tiempos!! Gracias a toda la rgente que viajó desde todas las partes de Colombia para este encuentro! Desde que agarré mi primera guitarra y escribí mis primeras canciones, soñé con viajar por el mundo mostrando mi sonido, que no es más que el sonido de mi raíz, de mi origen, de mi país que me hizo quien soy! Y en la más lejana de todas las ciudades, siempre he visto levantarse en el público una bandera colombiana haciéndome sentir en casa!! Gracias, gracias por crecer a mi lado y por hacerme quien soy!! Agradecimientos especiales a los artistas que me estuvieron acompañando en estas dos noches mágicas: @santamaria @soymanumusica @timo_musica @estebannietob





Menos mal que todo fue una PESADILLA 🍻

Camilo Echeverry Correa, o simplemente Camilo, nació en la ciudad de Medellín, Colombia. Debutó como cantante en 2008, después de ganar el concurso de talentos Factor X de su país en 2007.

En ese mismo año tuvo una aparición en la serie televisiva Súper pá de RCN y en la novela En los tacones de Eva, además de entrar como presentador del programa infantil Bichos hasta el 2009, año en que se retiró, para realizar una gira musical en Colombia y Estados Unidos.

En septiembre de 2010 estrenó su segundo mixtape como Camilo Echeverry titulado Tráfico de sentimientos, el álbum fue un éxito comercial en su país natal, al igual que en otros países de América Latina.

En 2011 fue convocado para ser el presentador de Factor X. En 2019 fue nominado a los Premios Juventud en la categoría de «Nueva generación urbana» y en «Ritmo en la Regadera» por la colaboración con Mau & Ricky y Manuel Turizo en «Desconocidos».

En marzo, presentó su primer sencillo «No te vayas», que cuenta con la participación de Evaluna Montaner. Su primer álbum de estudio se tituló Por primera vez y fue lanzado el 17 de abril de 2020, contiene 10 sencillos.

En noviembre, es anunciado que Camilo está nominado a los Premios Grammy en la categoría «Best Latin Pop or Urban Music» con su álbum Por primera vez. En enero de 2021 estrenó el sencillo «Ropa Cara», el vídeo de este tema fue dirigido por su esposa Evaluna Montaner y por Santiago Achaga.