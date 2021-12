Entran en vigor medidas más estrictas en Alemania para viajeros de España

Imagen de archivo. EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Berlín, 25 dic (EFE).- La pasada medianoche entraron en vigor restricciones más estrictas para los viajeros que ingresen desde la España peninsular y sus islas en Alemania, donde la incidencia continúa a la baja, aunque debido a los festivos los datos pueden ser incompletos.

El Gobierno alemán anunció el jueves la inclusión de España, Portugal, Estados Unidos, Finlandia, Mónaco y Chipre en la lista de países considerados zona de alto riesgo por covid, que contempla una cuarentena de diez días que se podrá acortar presentando un test negativo pasados cinco días desde la llegada a Alemania.

Para los menores de seis años, la cuarentena acabará cinco días después del ingreso en Alemania sin necesidad de realizarse un test.

Para ingresar a Alemania, todo viajero a partir de los seis años deberá presentar una certificado de haber recibido la pauta completa de la vacuna contra la covid o de haber superado el coronavirus o bien un test negativo.

En tanto, la incidencia acumulada cayó en Alemania a 242,9 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días. frente a 265,8 ayer, 321,8 hace una semana y 419,7 hace un mes, y el pico de 452,4 registrado el pasado 29 de noviembre.

Las autoridades sanitarias notificaron 22.214 nuevas infecciones en 24 horas y 157 muertos con o por covid-19, frente a 42.813 y 414 hace una semana, mientras la cifra de casos activos ronda los 783.700, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.

El RKI advierte no obstante que los datos pueden ser incompletos debido a una menor actividad de testeo y comunicación de casos durante los festivos de Navidad y Año Nuevo, por lo que las cifras ofrecerán estos días sólo una panorámica incompleta de la situación epidemiológica del país.

La tasa acumulada de ingresos en siete días se situaba según el informe del RKI del pasado jueves en 4,55 por cada 100.000 habitantes y la ocupación en las ucis de pacientes con covid-19 era del 20,1 % de las camas disponibles en las unidades de críticos para la población adulta.

Hasta el viernes, el 73,8 % de la población (61,4 millones de personas) había sido vacunado, el 70,8 % (58,9 millones) con la pauta completa, mientras el 35,9 % (29,9 millones) había recibido ya una dosis de refuerzo.

Actualmente 21,7 millones de personas -el 26,2 % de la población- todavía no están vacunadas; 4 millones son menores de cuatro años -el 4,8 %-, para los cuales aún no hay una vacuna.