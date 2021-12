El presidente argentino llama a que 2022 sea el año de los grandes acuerdos

Foto de archivo del presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Juan Mabromata POOL

Buenos Aires, 24 dic (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo este viernes que el 2021 fue el año "de la reactivación económica" en Argentina, en tanto llamó a que 2022 sea "el de los grandes acuerdos", en un mensaje navideño transmitido en cadena nacional.

"Tenemos por delante una serie de desafíos que marcarán el futuro del país y de las próximas generaciones. Si el 2021 fue el año de la vacunación y de la reactivación económica, hagamos del 2022 el año de los grandes acuerdos en procura de una sociedad más justa”, expresó Fernández en un mensaje grabado desde su despacho en la Casa de Gobierno.

Argentina tiene pendiente llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar deudas derivadas del préstamo firmado durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) que según los últimos datos oficiales ascienden a 42.845 millones de dólares, sin computar el pago de capital por unos 1.900 millones de dólares realizado este miércoles.

En tanto, el Gobierno de Alberto Fernández no logró aprobar la semana pasada en la Cámara de Diputados su proyecto de Presupuesto para 2022, necesario para avanzar con las negociaciones con el FMI, con lo que quedó en evidencia la debilidad del oficialismo en el Congreso tras su derrota en las legislativas de noviembre pasado.

"El 2022 nos tiene que encontrar más unidos y fuertes", dijo Fernández y agregó: "La Argentina se merece que, desde la política y la sociedad, centremos todos nuestros esfuerzos en la recuperación económica".

MAS DE 10 % DE CRECIMIENTO

Fernández señaló este viernes que 2021 fue el año que "dio inicio a la recuperación económica" y anticipó que el año se está cerrando con un "crecimiento superior al 10 %".

Argentina había sufrido un desplome de su actividad del 9,9 % en 2020, que completó tres años de recesión.

"Vamos por el buen camino. Encontramos la vía de la recuperación, la senda del crecimiento", dijo Fernández, aunque admitió que "falta mucho por recorrer" para que llegue a cada familia, pero lo justificó diciendo que el país venía "de muy atrás".

LA PANDEMIA NO TERMINO

En un momento en que Argentina sufre un salto en el nivel de contagios diarios -16.279 este viernes- y en la víspera de las celebraciones de fin de año, el mandatario envió el mensaje que la pandemia "no ha acabado" y pidió a la población para que no se relaje.

"Ya sabemos cuál es el camino, seguir vacunándonos y cuidándonos", dijo.

Fernández valoró la campaña de vacunación contra la covid-19 en Argentina -el 70% de la población completó el esquema de vacunación, según datos oficiales-, al indicar que Argentina tiene "cifras comparables con las de los de países europeos".

El mandatario le envió "un fuerte y sincero abrazo" a quienes enfrentan "estas fiestas recordando a quienes ya no están", en un país que este viernes alcanzó los 117.008 muertos por la pandemia de covid-19.