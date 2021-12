El potente regreso en 2021 del entretenimiento y la cultura en México

Combo de cuatro fotografías de archivo que muestran a la cantautora mexicana Natalia Lafourcade (i, arriba), a la directora de cine mexicana Tatiana Huezo (d,arriba), a personas en la exposición inmersiva "Frida" (i, abajo) y a la periodista de investigación mexicana Anabel Hernández. EFE/Archivo

Ciudad de México, 25 dic (EFE).- La cultura y el entretenimiento de México se vieron fortalecidos en 2021 con la revitalización del triunfante cine mexicano, la llegada de nuevas plataformas de "streaming", el regreso de los conciertos presenciales y la publicación de polémicos libros.

Los principales acontecimientos del mundo cultural mexicano en este año de recuperación fueron los siguientes:

EL OJO MEXICANO

Mundialmente el cine mexicano goza de un reconocimiento internacional innegable.

Este año "Noche de fuego" de Tatiana Huezo lo demostró al llegar a Cannes y su trayecto por grandes festivales. El filme actualmente se encarrila para la nominación al Óscar tras retratar la dura realidad que enfrentan las mujeres y la brutalidad del narcotráfico.

Asimismo, el director mexicano Samuel Kishi llegará a los premios Goya en el 2022 con la nominación de una película personal llamada "Los lobos", en donde muestra la migración desde la perspectiva infantil.

Por otro lado, la película acreedora a ocho premios Ariel, "Sin señas particulares" de Fernanda Valadez y la película ovacionada en Cannes protagonizada por Arcelia Ramirez, "La civil", denunciaron las desapariciones forzadas a manos del crimen organizado en el país.

PRESENCIA MUSICAL

Uno de los acontecimientos más esperados del 2021 fue el regreso de los conciertos masivos, entre ellos, el festival Tecate Pa'l Norte sucedido en la ciudad de Monterrey y unas cuantas semanas después el Corona Capital en la Ciudad de México en el que se hicieron presentes figuras como Tame Impala y Twenty One Pilots.

En la escena discográfica, artistas consagrados presentaron nuevos álbumes, entre ellos Zoé con "Sonidos de Karmática Resonancia" y Natalia Lafourcade, quien mostró la última parte de su proyecto de son jarocho "Un canto por México vol. 2" que la hizo acreedora a dos Latin Grammy este año.

Por su parte, Christian Nodal -además de comprometerse con Belinda- ganó un Latin Grammy y sacó el tema "Botella tras botella" junto a Gera MX, una canción que actualmente rebasa los 426 millones de reproducciones tan solo en la plataforma de YouTube.

SUSPENSE, DRAMA Y "REALITYS"

Netflix siguió son sus populares propuestas siendo la producción mexicana "¿Quién mató a Sara?" una de las series más vistas de la plataforma y, después de dos temporadas, el drama protagonizado por Diego Boneta "Luis Miguel, la serie", llegó a su final con una tercera temporada.

Pero la llegada de nuevas plataformas de "streaming" a Latinoamérica en 2021 promete una diversidad de contenidos, de los cuales ya se han visto resultados por parte de HBO Max, Paramount Plus y Star Plus.

En cuanto a la televisión abierta, "reality shows" como la versión mexicana de Azteca UNO "MasterChef celebrity" causaron alboroto por los múltiples contagios de coronavirus que este supuso y "¿Quién es la máscara?" de Televisa sorprendió a los espectadores con la participación de grandes figuras de la música que cantaban de incógnito.

LITERATURA POLÉMICA

Además de debutar como guionista, la escritora Fernanda Melchor presentó este año su libro "Paradais", un relato crudo sobre la violencia sin distinción de clases sociales.

Olga Wornat desató la polémica con su libro "El último rey", la biografía no autorizada de Vicente Fernández, quien murió este diciembre, al describir los conflictos de una de las familias más poderosas del entretenimiento en el país.

Y la periodista de investigación Anabel Hernández denunció los nexos que existen entre celebridades y narcotraficantes con su libro "Emma y las otras señoras del narco".

ARTE PRESENTE

También abrieron exposiciones que modificaron la forma de acercarse al arte como "Frida Inmersiva" en el Frontón México, una exposición que de forma monumental sumergió a los asistentes a la obra de la pintora surrealista mexicana.

Asimismo, la obra del pintor italiano "Modigliani" se exhibió en el Palacio de Bellas Artes, mientras que Salvador Dalí tuvo su propio espacio en Santa Fe con "Dalí 2.1", una exhibición interactiva.