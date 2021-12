EEUU.- Muere un surfista por el ataque de un tiburón blanco en una playa de California

05-11-2021 Jurel del Pacífico rozando un tiburón blanco en la Isla Guadalupe, México POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JESUS ERICK HIGUERA RIVAS



Un surfista ha muerto este viernes en una playa de California por el ataque de lo que parece ser un tiburón blanco, lo que ha llevado a las autoridades locales a pedir a la población que no se bañe en esas aguas durante las próximas 24 horas.



El incidente ha ocurrido en la playa del Parque Estatal de la Bahía del Morro, en la costa central de California, según ha informado en Twitter el Departamento de Policía.



El agente Eric Endersby, citado por ABC News, ha explicado que una bañista vio una tabla de surf y justo al lado a una persona boca abajo a la que arrastró hasta la orilla con la ayuda de una patrulla.



El hombre parecía haber sufrido el ataque de un tiburón. Los servicios de emergencias acudieron en su auxilio pero el surfero ya no respondía a sus cuidados, por lo que solo pudieron certificar su muerte.



Aunque no hay testigos del incidente, la mordida que presenta, que tendrá que ser analizada por un forense, coincide con las que suele dejar el tiburón blanco, ha señalado Endersby.



Las playas de la zona permanecerán abiertas pero las autoridades han pedido a los vecinos que no se bañen en las próximas 24 horas hasta que se esclarezca lo ocurrido.



Los ataques de tiburones en esa zona son poco frecuentes. En el último año, ha habido un total de 33 ataques de tiburones a bañistas en Estados Unidos, tres de ellos con víctimas mortales, una en California, según datos de la Universidad de Florida, que es donde se produjeron la mitad de los ataques.