Dabiz Muñoz, más en forma que nunca

MADRID, 25 (CHANCE)



Quedan pocos días para descubrir el sensacional traje que ha elegido Cristina Pedroche este año para presentar las Campanadas. Como cada año, la colaboradora de televisión nos deja con la boca abierta, pero este año hay más entusiasmo que ningún otro porque no ha salido a la luz ningún detalle.



Mientras tanto, en el mejor momento de su vida a nivel profesional tras haber sido elegido el mejor chef del mundo 2021, Dabiz Muñoz demuestra que está en plena forma. En esta ocasión el chef aprovechó el poco tiempo libre del que dispone para salir a correr por los alrededores de su domicilio, aunque su mejor compañera, su mujer Cristina Pedroche, no le acompañó en esta ocasión ya que está totalmente inmersa en la preparación de las campanadas.



Feliz a nivel profesional pero también a nivel personal al lado de la colaboradora de televisión, Dabiz eligió para la ocasión un look deportivo de lo más apropiado con sudadera, gorra, pantalón corto y mallas.



No cabe duda de que ambos están viviendo un momento súper especial en sus vidas, más enamorados que nunca la pareja forma un tándem perfecto y juntos son capaces de superar cualquier barrera o bache en el camino.