Coronavirus.-India anuncia la vacunación para adolescentes y una dosis de refuerzo para los sanitarios a partir de enero

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de India, Narendra Modi, ha anunciado este sábado que, a partir del 3 de enero, los menos de edad de entre 15 y 18 años podrán vacunarse contra el coronavirus, mientras que el personal sanitario podrá empezar a recibir la dosis de refuerzo.



En un discurso a la nación pronunciado este sábado, Modi ha indicado que el refuerzo de la inoculación se empezará a inyectar a partir del 10 de enero a las personas mayores de 60 años con comorbilidades.



Modi ha indicado que se trata de una decisión basada en la ciencia con la que se arranca una nueva fase de inmunización en el país, mientras que ha alertado de que no hay que "entrar en pánico" ante la nueva variante del coronavirus, ómicron, ya que India está "preparada" para hacerle frente, recoge 'Hindustan Times'.



No obstante, "la pandemia no ha terminado y es necesario mantener un comportamiento adecuado" frente a la enfermedad, ha agregado el primer ministro. Hasta el momento, ha continuado el 'premier' más del 90 por ciento de la población elegible ha recibido al menos una dosis del biológico contra la COVID-19.



Por otro lado, en su discurso Modi ha asegurado que pronto India contará con "una vacuna nasal y la primera vacuna en el mundo de ADN".



Este mismo sábado, la autoridad de medicamentos de India ha otorgado su aprobación para el uso de emergencia de la Covaxin, fabricada por los laboratorios de Bharat Biotech, para los niños de entre 12 y 18 años, convirtiéndose en la segunda vacuna aprobada en el país para menores.



En las últimas 24 horas, las autoridades indias han notificado 7.189 nuevos contagios de coronavirus y 387 muertes, para un total de 34.779.815 casos y 479.520 fallecidos por la enfermedad.