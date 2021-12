Coordinador del Comité científico italiano: "La dosis de refuerzo es crucial"

Imagen de archivo. EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Roma, 25 dic (EFE).- Franco Locatelli, presidente del Consejo Superior de Sanidad y coordinador del Comité cientítfico-tecnico creado por el Gobierno italiano para la gestionar la pandemia avaló la importancia del uso de las mascarilla en exteriores que acaba de introducir el Ejecutivo de Mario Draghi para frenar la difusión del coronavirus y aseguró que "la dosis de refuerzo" es crucial ante la nueva variante ómicron, en una entrevista con EFE.

Locatelli, director del reparto de Oncohematología Pediátrica del hospital Bambinogesu de Roma, es sin duda una de los expertos más reconocidos en el país y este jueves, como en otras ocasiones, apareció junto con el minsitro de Sanidad, Roberto Speranza, para anunciar las nuevas medidas aprobadas en Italia para frenar el aumento exponencial de positivos.

Entre las nuevas medidas, el uso de mascarillas en exteriores, el cierre de discotecas y la prohibición de fiestas en exteriores hasta el 31 de enero y la reducción del pasaporte sanitario a 6 meses a partir de febrero. "El uso de mascarillas al abierto puede ciertamente contribuir a reducir la circulación viral", defendió.

"Esta claro que esta medida es una decisión que está tomada para frenar el crecimiento exponencial de los casos de Covid-19. Nos encontramos frente a una difusión rápida de la variante ómicron por su rápida contagiosidad. Los términos de contagio son inferiores a los dos días según estimaciones hechas en Italia y la otra evaluación realizada por los colegas del Imperial College de Londres es que es de una contagiosidad 5 veces superior a la ya contagiosa delta", explicó.

Por ello, subrayó, "las medidas que ha decidido el Gobierno, incluida el uso del mascarillas tienen el significado de contener la difusión y consentir dar el tiempo para el suministro de la tercera dosis".

"Sobre la dosis de refuerzo hay que subrayar que es crucial, ya que hay evidencias que existe un declino de la protección respecto al riesgo de contagiar y, algo menos evidente, del riesgo de desarrollar una enfermedad grave y una dosis de refuerzo devuelve la eficacia al 93 % y al 75 % del riesgo de contagiarse", señaló.

"Algunos piensan -agregó-, que con ómicron (la vacuna) no da protección, pero otro análisis de Imperial College sobre ómicron indica una eficacia del 70.5 % de la dosis de refuerzo".

"El mensaje mas claro que deriva de todo esto es que tenemos que incentivar la tercera dosis y no cometer el error que pensar que ómicron sea menos peligrosa por el menor impacto que vemos con menos hospitalizaciones porque esto puede ser debido a la vacunación, como se ve en otras áreas del mundo. Sería mucho más cauto de sacar estas conclusiones respecto a pensar a la menor peligrosidad de la variante ómicron", destacó.

Calificó de "satisfactorio" el inicio de la vacunación en Italia de los niños entre 5 y 11 años. "Esta mañana estamos ya a 151.000 niños vacunados con un porcentaje que ronda el 5 por ciento y si consideramos que empezó la vacunación el 16 de diciembre estamos a 8 días de su inicio por lo que creo que es un dato satisfactorio aunque hay que continuar a incentivar la campaña de vacunación también de los más pequeños", añadió.

Respecto a la decisión de Italia de reducir la validez del pasaporte de vacunación, lo que crea disparidades con el resto de certificados de otros ciudadanos europeos, el coordinador del Comité científico italiano señaló que "una homogeneidad en ámbito europeos sería deseable, pero por desgracia no ha sucedido en pasado y tampoco esta vez. Esperemos que en futuro la UE pueda desarrollar políticas homogéneas sobre estos aspectos sobre la gestión de la pandemia".

Ante los antivacunas, el presidente del Consejo Superior de Sanidad asegura que sólo hay que "ofrecer datos, argumentos, evidencias como la que quien no ha recibido un ciclo de vacunas corre el riesgo de contagiarse de manera más elevada de quien ha recibido el ciclo completo".

Porque, destaca, "aunque las vacunas no ofrecen una protección absoluta en el tiempo y lo mismo en el riesgo de contagiarse, ofrecen ciertamente una ventaja respecto a quien no ha recibido ninguna dosis de vacuna y además los vacunados tienen una inmunidad que permite eliminar velozmente el virus y reduce el periodo de contagiosidad".

Cristina Cabrejas