18-11-2021 Colombia.- El alcalde de Medellín alerta de que "la corrupción del uribismo no pasará" ante su referéndum revocatorio. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha asegurado este sábado que "la corrupción del uribismo no pasará" ante el referéndum revocatorio impulsado en su contra que ha logrado avanzar después de que la Registraduría Nacional informara de que se han conseguido las firmas necesarias para impulsarlo, por lo que ahora resta que se establezca la fecha en la que se celebrará la votación.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha asegurado este sábado que "la corrupción del uribismo no pasará" ante el referéndum revocatorio impulsado en su contra que ha logrado avanzar después de que la Registraduría Nacional informara de que se han conseguido las firmas necesarias para impulsarlo, por lo que ahora resta que se establezca la fecha en la que se celebrará la votación.



Finalmente se han logrado 133.248 firmas, superando las 91.211 necesarias, por lo que ahora el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que designar una fecha para que los habitantes de la ciudad decidan si quieren que Quintero siga al frente de la Alcaldía de la capital de Antioquía.



El movimiento 'Medellín Cuenta Conmigo', que ha impulsado este proceso de revocación, ha anunciado que espera que el referéndum se celebre el 13 de marzo. "Tenemos que salir 314.000 personas a votar y la mayoría (157.361 personas) debe decir que sí lo quiere revocar", ha precisado su portavoz, Andrés Felipe Rodríguez, recoge 'El Tiempo'.



"Esto es histórico, es un hecho único en la historia de esta ciudad. Quintero se va, se va por malo, por perverso, por bandido. Tenemos las firmas, quedamos en manos del gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, para que fije las fechas de votaciones. Gracias a todos los ciudadanos que aportaron su firma", ha agregado Rodríguez.



En caso de que los ciudadanos aprueben la revocación del alcalde, será el presidente del país o el gobernador del departamento el que tendrá que designar a un regidor encargado mientras se convocan elecciones y se escoge a su sucesor.



"Las firmas falsas, el odio y la corrupción del uribismo no pasarán. Estamos listos para la más hermosa campaña de refrendación ciudadana", ha arremetido, por su parte, el propio Quintero a través de su cuenta de Twitter. Anteriormente Quintero ya había denunciado que no se habían conseguido las firmas suficientes para impulsar el proceso.