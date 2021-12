Casa Real.- EH Bildu denuncia la "operación de imagen" para que la Monarquía "siga existiendo, como si no hubiese pasado nada"

25-12-2021 La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ofrece declaraciones a los medios sobre el discurso del rey, a 25 de diciembre de 2021, en Usúrbil, Guipúzcoa, País Vasco (España). POLITICA Nagore Iraola - Europa Press



BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)



La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha criticado la "operación de imagen" que se está potenciado para "deslindar lo que fue el Rey emérito y lo que puede ser Felipe VI" con el objetivo de que la Monarquía "siga existiendo, como si no hubiese pasado nada".



En declaraciones a los medios en Usurbil (Gipuzkoa), Aizpurua ha valorado el discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI para considerar que "tiene más importancia por lo que dejó de decir que por lo que dijo". En ese sentido, ha advertido que "cuando lo que no dice un representante de una institución tiene más importancia que lo que dice realmente deja muy claro el nivel de credibilidad que tiene esta institución".



Aizpurua ha dicho que, "curiosa e irónicamente" el Rey abogó por unas instituciones que "mantengan su dignidad e integridad tanto en la política social como desde el punto de vista público", cuando es el jefe del Estado y de una Monarquía que "realmente no está dando visos de nada de todo esto".



La dirigente de EH Bildu ha criticado que Felipe VI omitió en su discurso "cualquier referencia" a esta cuestión, "habló de muchísimas cosas para no decir mucho" y "no dijo ni una palabra sobre la Monarquía, que es de lo que tendría que hablar su representante".



En su opinión, estamos viviendo "una operación de deslindar, de separar y hacer un cortafuegos entre lo que fue el Rey emérito y lo que puede ser este Rey". "Es una operación de imagen que se está potenciando en estos momentos, pero lo que está fuera de toda duda es que la Monarquía tiene imbricada la corrupción en su esencia".



"Todos sabemos de dónde viene esta Monarquía", ha subrayado, para señalar que en su discurso de anoche el Rey Felipe VI hizo "muchísimas referencias a la Constitución, más que otras veces", lo que, a su juicio, es "también un dato a tener en cuenta".



Mertxe Aizpurua ha destacado que el Rey "habló de que la Constitución es un pilar fundamental y, naturalmente, es un pilar fundamental para la Monarquía, porque es a lo que se agarra para poder seguir manteniéndose en estos momentos". Al final, ha insistido, "no es mas que una operación de intentar que la Monarquía siga existiendo, como si no hubiese pasado nada".