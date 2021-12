Birmania.- Al menos 35 muertos tras un ataque en el este de Birmania atribuido a la junta militar

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Los cuerpos carbonizados de 35 personas han sido hallados este sábado en una aldea del estado de Kayah, en el este de Birmania, en un ataque que la oposición ha atribuido a la junta militar debido a la resistencia armada que existe en la región, donde se asienta el pueblo karenni.



Las víctimas, entre ellas un menor de edad, han sido encontrado dentro de una decena de vehículos completamente destruidos en las inmediaciones del pueblo de Moso, según ha contado uno de los líderes de la resistencia armada de la región, la KNDF, ha informado la agencia birmana de noticias Myanmar Now.



Algunos de los restos encontrados hace sospechar que las víctimas eran lugareños de la zona que estaban huyendo de las tropas de la junta militar, las cuales reforzaron su presencia en la región el viernes. "Ya no son humanos. Sus crímenes son peores que los cometidos por los fascistas", ha expresado este líder de la KNDF, que ha preferido mantener su anonimato.



Unos cien soldados del Ejército birmano hizo acto de presencia esta viernes en la zona esta viernes, desde el municipio de Demoso hacia Hpruso, donde mantuvo un enfrentamiento con fuerzas de las KNDF, que sufrió al menos cuatro bajas.



Por su parte la junta militar no ha ofrecido su versión oficial de los hechos, pero algunos medios de comunicación estatales, como el diario 'Myanma Alinn' han señalado que los combates tuvieron lugar el viernes después de que el brazo armado del Partido Nacional Progresista Karenni y otros opositores se negaran a detener sus vehículos durante un control rutinario del Ejercito.



El estado de Kayah fue una de las primeras regiones del país en alzarse contra la junta militar responsable del golpe de Estado del pasado 1 de febrero, anulando así los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que salió vencedor el partido de la antigua 'líder de facto' Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés).