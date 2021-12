𝓨𝒖𝒚𝒂 arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

饾摠饾挅饾挌饾拏 (@yuyacst) realiz贸 en las 煤ltimas horas una serie de publicaciones en su popular cuenta de Instagramque est谩n dando mucho de lo que hablar. Los 5 posteos de historias y fotograf铆as, alcanzaron m谩s de 3.923.161 de interacciones entre sus seguidores.

驴Forzarla o no forzarla? Qu茅 ganas ten铆a de estar tirada en la cama y dormir o dormir a medias, pero dormir. A veces siento que la vida se me pasa y no quiero que se pase en la cama. Entonces por forzada, este d铆a hice cosas que me pusieron muy de buenas. 鉁煠嶁湪 Mi Mar est谩 vestido con la ropa que le enviaron sus t铆os @hibobi_official y justo ahora est谩n haciendo un giveaway en su Instagram con una selecci贸n de prendas bell铆simas que hice detenidamente y con mucho amor 馃馃槞.





Puej aqu铆 nom谩s, amando a mi Mar, con la sheshe de fuera todo el d铆a, casi como en la foto, pero sin peinarme y en pijama. Cuestion谩ndome absolutamente todo. 馃馃檪





Recuerdos blanco y negro.





馃尀Hola, estoy de vuelta馃尀





隆馃憢馃徑 Hola desde mi cueva!

Miariand Castrej贸n Casta帽eda, mejor conocida como "Yuya", naci贸 el 13 de marzo de 1993 en Cuernavaca, Morelos. Es hija menor de And茅s Castrej贸n y Maribel Casta帽eda y tiene un hermano conocido como "Fichis".

Lanz贸 un canal de YouTube en 2009, en un inicio conocido bajo el nombre de lady16makeup, cuando ten铆a 15 a帽os. Durante esos a帽os, surgieron una serie de concursos cuya participaci贸n depend铆a de la realizaci贸n de videos originales promocionando marcas. All铆 sali贸 a la luz el primer trabajo audiovisual de Yuya. Eventualmente, el canal de la mexicana sigui贸 creciendo de forma estratosf茅rica, convirti茅ndola en una de las youtubers mejor pagadas.

En el 2014, Miraiand comenz贸 su carrera como escritora y public贸 su libro Los secretos de Yuya. Un a帽o despu茅s, public贸 un segundo libro titulado Las confesiones de Yuya. En el 2015, Yuya tambi茅n lanz贸 su primer perfume TRUE by Yuya.

Dos a帽os despu茅s, en 2017, la influencer lanz贸 a la venta su propia l铆nea de maquillaje, bajo el nombre "Yuya". El 15 de septiembre del 2018, Yuya fue galardonada con su propia estrella en el Paseo de la Fama de las Vegas, gracias a su apoyo constante en las campa帽as a favor de la comunidad hispana y por promover mensajes de paz, mediante su trabajo como influencer y youtuber.

Asimismo, fue designada en 2017 como Embajadora del Cambio en el programa de Desarrollo Sostenible de la ONU.