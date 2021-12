𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en su popular cuenta de Instagramque no deberías pasar por alto. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 262.822 de interacciones entre sus fans.

• Dos años para esto 🙏🏽🙏🏽 gracias DIOS!!! 💜💜 FAMILIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA





• Los amores de mi vida entera, no veía la hora de verlos así, disfrutándose, llenándose de amor y compañía. Gracias DIOS, tu tiempo perfecto ❤️





• Desde hace 5 años, con Matías en la panza he tenido el mejor regalo de navidad para siempre. Gracias DIOS por mis hijos 🙏🏽❤️hoy solo te pido que nos sigas llenando de vida y salud para acompañarnos y disfrutarnos. Gracias DIOSITO por prestármelos, prometo tratar de hacer las cosas bien, honestas, con el corazón y el alma 🌟🎄





• La FAMILIA…hoy y siempre 🙏🏽❤️ @gabycruzzafra





• Cuando me preguntan si me quedo faltando La Niña, siempre digo: la tengo en mi vida hace 13 años! Te amo alma gemela mía de mi vida @gabycruzzafra ❤️🙏🏽🌸 Total Look @avrilfh__

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.