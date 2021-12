Andrea Duro y Álex Galán presumen de complicidad en su día a día

23-12-2021 ÁLEX GALÁN Y ANDREA DURO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 25 (CHANCE)



Convertida en una de las parejas más cómplices del panorama nacional, Andrea Duro y Álex Galán presumieron de amor y felicidad por las calles de Madrid como cualquier otra pareja de enamorados. Mientras que la joven se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de nuestro país, Álex no para de cosechar éxitos a nivel profesional como jugador de pádel formando una pareja cada día más consolidada.



Los dos tortolitos se han dejado ver en el centro de Madrid disfrutando de un paseo de lo más ameno y amoroso. No hay duda de que ambos están viviendo uno de los momentos más especiales de su vida compartiendo no solo su tiempo, sino también su corazón. Muy sonrientes y con bromas, ambos aprovechaban y exprimían ese camino juntos.



Apostando por la comodidad, Andrea lució pantalón negro, blazer de piel en el mismo color y camiseta blanca que combinó con zapatillas New Balance y bolso bandolera de Prada. Con una gran sonrisa en el rostro como muestra del momento que viven, Andrea y Álex disfrutaron de besos, abrazos y muestras de complicidad a plena luz del día.



Tras su relación con Juan Betancourt, Andrea Duro ha encontrado de nuevo el amor en Álex Galán, con el que parece que tiene una complicidad y química bestial que se deja entrever en estas imágenes. Ambos forman una de las parejas más relevantes en el ámbito mediático por la trascendencia de cada uno de ellos en sus ámbitos profesionales.