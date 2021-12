Vuelven a Guatemala 10 menores de edad sobrevivientes al accidente en Chiapas

La cartera de exteriores también indicó que hasta el momento "se han identificado plenamente a 19 guatemaltecos entre los fallecidos", entre los que se encuentran los cuatro cuerpos repatriados el pasado sábado. Foto de archivo. EFE /Edwin Bercián

Ciudad de Guatemala, 23 dic (EFE).- La Cancillería de Guatemala informó que este jueves retornaron a Guatemala 10 menores de edad no acompañados sobrevivientes del accidente del pasado 9 de diciembre en Tuxtla, Chiapas (sureste de México), en el que 56 migrantes murieron y más de 100 resultaron heridos.

Los 10 menores ingresaron en la frontera de Tecún Umán, a 255 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala, por la vía terrestre a territorio guatemalteco, en donde fueron recibidos por personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Refugio de la Niñez, una organización no gubernamental.

Casi todos ellos están recuperados en su totalidad, salvo dos, que retornaron dentro de una ambulancia hacia la capital del país centroamericano.

Los niños, niñas y adolescentes retornados "entrarán a un proceso de unificación familiar que lo lleva la PGN", precisó la Cancillería en una nota de prensa.

La cartera de exteriores también indicó que hasta el momento "se han identificado plenamente a 19 guatemaltecos entre los fallecidos", entre los que se encuentran los cuatro cuerpos repatriados el pasado sábado.

Además, agregó que hay 101 guatemaltecos más identificados que están heridos del accidente del 9 de diciembre.

Según las autoridades mexicanas, el tráiler donde se transportaban los migrantes escondidos, que iba a exceso de velocidad, volcó en una curva, lo cual provocó que la caja en la que viajaban las personas se desprendiera.

Posteriormente, el contenedor chocó con la pared del muro de un puente peatonal y tras el impacto se quedó sin el techo y a consecuencia del choque varios migrantes murieron en el instante.

La Secretaría de Salud mexicana confirmó que, de 114 migrantes lesionados en el accidente, 56 han sido dados de alta y 51 personas continúan en recuperación en distintas unidades de salud de la red hospitalaria.

La población migrante que permanece hospitalizada proviene de Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Honduras y Colombia.

México vive una de las mayores olas migratorias de su historia. De enero a octubre, el país ha interceptado a 228.115 personas y deportado a otras 82.627, cifras que no se habían visto desde hace más de 15 años.

Asimismo, las solicitudes de refugio también han batido récords. De enero a octubre, el país ha recibido 108.195 peticiones.