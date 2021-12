United y Delta cancelan 200 vuelos en víspera de Navidad

(Bloomberg) -- United Airlines Holdings Inc. canceló más de 100 vuelos el viernes, el día antes de Navidad, mientras que Delta Air Lines Inc. suspendió alrededor de 90.

En un correo electrónico enviado el jueves, United informó que un aumento de los casos de la variante ómicron de covid-19 ha afectado la disponibilidad de tripulantes de vuelo y personal de tierra. Delta dijo que sus cancelaciones se debieron a una combinación de razones, que incluyen, entre otras, posibles inclemencias del tiempo en algunos lugares y el impacto de ómicron.

“Los equipos de Delta agotaron todas las opciones y recursos —incluyendo cambios de ruta y sustituciones de aviones y tripulantes para cubrir los vuelos programados— antes de cancelar alrededor de 90 vuelos para el viernes”, dijo Delta en un comunicado enviado por correo electrónico el viernes. La aerolínea sigue operando cerca de 3.100 vuelos el viernes.

Las fiestas de fin de año son una de las épocas de mayor afluencia de viajes. La Administración de Seguridad en el Transporte estimó que el 22 y 23 de diciembre serían las fechas de viaje más concurridas a nivel nacional y local antes de Navidad, y el 2 y 3 de enero las más concurridas para viajes posteriores a las festividades.

“Lamentablemente, tuvimos que cancelar algunos vuelos y estamos notificando a los clientes afectados antes de que lleguen al aeropuerto”, dijo United. “Lamentamos la interrupción y estamos trabajando duro para volver a reservar a la mayor cantidad de personas posible y ponerlas en camino a sus festividades”.

