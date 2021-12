Tavares: "La cultura del Real Madrid es nunca rendirse"

Walter Tavares, jugador del Real Madrid, destacó el papel realizado por el equipo en el duelo de la Euroliga contra el CSKA de Moscú, donde se llevaron la victoria por 71-65 pese a las numerosas bajas. EFE/ Juanjo Martin

Madrid, 23 dic (EFE).- Walter Tavares, jugador del Real Madrid, destacó el papel realizado por el equipo en el duelo de la Euroliga contra el CSKA de Moscú, donde se llevaron la victoria por 71-65 pese a las numerosas bajas.

"Es la cultura del equipo, nunca rendirse y luchar hasta el final. Eso es el Real Madrid", señaló el pívot tras un partido en el que fue uno de los máximos anotadores de su equipo con quince puntos.

"No esperábamos ganar este partido. Era duro, jugábamos contra uno de los mejores equipos de la Euroliga si no el mejor. Nos faltaban muchos compañeros y hemos venido aquí a intentar pelear, a hacer algo. El entrenador nos ha dicho que teníamos que creer, dar lo mejor y ver si podíamos ganar o no", explicó.