Rusia.- HRW denuncia que el Gobierno de Rusia reprime las libertades de sus ciudadanos a través de Internet

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La ONG Human Rights Watch (HRW) acusa al Gobierno de Rusia de reprimir las libertades de sus ciudadanos rusos a través del control de Internet en el país y advierte a las autoridades de que "respeten los derechos digitales en lugar de socavarlos".



"El gobierno ruso está utilizando su creciente capacidad tecnológica para participar en restricciones no transparentes, ilegales y extrajudiciales de los derechos digitales en Rusia", ha dicho la investigadora asistente para Europa y Asia Central de HRW, Anastasiia Kruope, que ha insistido en la "dramática" represión que viven los rusos en las redes.



HRW denuncia que el Gobierno ruso, desde la implementación en 2019 de la ley sobre Internet, ha ido aumentando su control sobre la red y ha puesto el ejemplo del navegador encriptado 'The Onion Router', más conocido popularmente como Tor, que ha sido bloqueado en el país, una medida que afecta a los más de 300.000 usuarios que se conectan de forma anónima al servidor.



Sobre Tor, el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación --Roskomnadzor-- ha basado su decisión de cerrar el servidor en un fallo judicial de 2017 en el que se afirma que "permite el acceso a materiales extremistas".



Por su parte, los administradores de Tor han comunicado que solo han recibido una orden de Roskomnadzor para eliminar "contenido restringido" y que la orden no especificaba qué contenido querían eliminar las autoridades, según expresa el comunicado de HRW.



Desde junio, Roskomnadzor ha bloqueado al menos ocho servicios de redes privadas virtuales (VPN) por supuestamente violar una ley de 2017 que prohíbe que los servicios 'proxy' faciliten el acceso a sitios web prohibidos en Rusia.



HRW ha explicado que las autoridades rusas "no ha sido transparente sobre cómo está aplicando la ley soberana de Internet" al detectarse interrupciones y bloqueos en el uso de las herramientas de inspección profundas (DPI) --monitoreo de datos en la red.



De hecho, las autoridades rusas habrían usado en marzo este tipo de tecnología para "estrangular" o ralentizar el acceso a Twitter tras intentar eliminar --al parecer, sin mucho éxito-- contenido "ilegal" en la red social relacionado con pornografía, drogas y llamadas al suicidio.



Después de que Roskomnadzor publicase el anuncio, el acceso a algunos sitios web y sistemas en línea estatales y privados se interrumpió temporalmente, lo que sugiere que las autoridades no pueden usar la tecnología DPI para controlar sitios específicos sin daños colaterales, según destaca HRW.



En septiembre, grupos especializados en derechos digitales informaron sobre el bloqueo temporal del acceso al servicio Google Docs por parte de algunos de los proveedores de servicios de Internet más grandes del país.



El equipo de la figura opositora Alexsey Navalny utilizó este servicio para su proyecto "Smart Voting" antes de las elecciones parlamentarias, publicando la lista de candidatos que, en su opinión, tenían las mejores posibilidades de derrotar a los candidatos del partido gobernante.



HRW ha insistido en que los especialistas digitales conocen "la naturaleza extrajudicial y no transparente de la tecnología DPI", aunque las autoridades rusas han negado haber bloqueado 'Google Docs'.



Asimismo, varias empresas tecnológicas han sido multadas, como Facebook, Twitter, Telegram, Google o TikTok por "violar la legislación rusa sobre Internet" con cerca de 187 millones de rublos (unos 2,2 millones de euros).



En diciembre, Roskomnadzor amenazó con bloquear YouTube por eliminar el canal en alemán del medio de comunicación 'Russia Today', una medida que habrían argumentado por una ley rusa adoptada en diciembre de 2020 destinada a ·salvaguardar el derecho de acceso a la información de los rusos".



"Las autoridades rusas afirman que están trabajando para salvaguardar los intereses de los usuarios de Internet rusos", ha dicho Kruope, que ha resaltado que, en cambio, "confiando en su creciente arsenal de censura de Internet, están convirtiendo rápidamente Internet en Rusia en una zona de represión