Revilla llama a la prudencia y a la vacunación para frenar el avance del Covid y "evitar males mayores"

23-12-2021 El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en su mensaje de Navidad POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA GOBIERNO DE CANTABRIA/ JOSE ROMAN CAVIA SOTO



Asegura en su Mensaje de Navidad que la economía cántabra "ha resurgido con fuerza" de la crisis y encara 2022 con "optimismo"



SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la vacunación para frenar el avance de la sexta ola de COVID-19 y, al mismo tiempo, para "evitar males mayores en forma de restricciones y prohibiciones que, según ha dicho, "nadie desea a estas alturas" y que, en su opinión, pueden resultar "muy perjudiciales" para el futuro de la sociedad.



En su tradicional mensaje de Navidad, centrado de nuevo en la pandemia, Revilla ha dicho que la escalada de contagios obliga a "extremar las medidas de precaución", incluido el uso obligatorio de la mascarilla en espacios exteriores vigente de nuevo en España, y eludir los "contactos multitudinarios".



Sobre la campaña de vacunación, ha destacado el "altísimo porcentaje" de población que ya está completamente inmunizada y el inicio de la administración tanto de la tercera dosis de refuerzo como de la vacuna para los menores de 12 años.



Sin embargo, ha señalado que "aún no es suficiente" y ha instado a persistir en el objetivo hasta que la cobertura alcance al conjunto de la ciudadanía, convencido de que la vacuna es "la mejor defensa contra la enfermedad" y "la mejor manera de proteger nuestra propia salud y la de los que nos rodean".



En el contexto actual, el presidente ha asegurado que la primera prioridad del Gobierno regional sigue siendo "proteger la salud de los cántabros" pero también "combatir la pandemia económica y frenar el impacto de esta crisis sobre los sectores productivos, sobre el empleo y el bienestar de las familias".



REVILLA ENCARA EL 2022 "CON OPTIMISMO"



Después del retroceso de 2020, ha subrayado que la economía cántabra "ha resurgido con fuerza" y avanzado "a buen ritmo" en 2021, recuperando buena parte de lo perdido y demostrando una solidez y una fortaleza que, a su juicio, invitan a encarar el año nuevo "con optimismo y buenas expectativas".



"Cantabria está destacando entre las regiones que antes y mejor pueden dejar atrás la crisis provocada por la Covid", ha enfatizado Revilla, que ha apoyado esta previsión en estudios económicos, como el del BBVA, que apuntan a que el crecimiento de este año y el de 2022 van a ser "especialmente intensos", lo que repercutirá en una mayor creación de empleo y en un descenso del paro.



El jefe del Ejecutivo ha atribuido el mérito de ese dinamismo a la capacidad de resistencia y al esfuerzo del tejido productivo de Cantabria, estimulado por los fondos extraordinarios puestos a su disposición por las diferentes administraciones y, fundamentalmente, por Europa.



Asimismo, ha recordado que Cantabria contará el próximo año con los presupuestos más inversores de su historia (3.340 millones de euros) para afrontar "grandes proyectos de futuro", entre los que ha citado la Unidad de Protonterapia de Valdecilla, el centro logístico de La Pasiega y la construcción del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC).



Tres actuaciones estratégicas que, según ha apuntado, van en la línea de dotar a la Comunidad Autónoma de un modelo productivo "más avanzado e innovador y con un mayor potencial de futuro" que contribuya a generar riqueza y oportunidades de bienestar para todos los cántabros, con independencia de donde vivan, y a luchar contra la despoblación.



COMPROMISO CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS



Para conseguir este propósito, ha comprometido el apoyo del Gobierno en la defensa activa del sector primario como "base fundamental" de la economía de los pueblos y ha subrayado que Cantabria va a estar "a su lado en la legítima reclamación de precios justos" para su trabajo.



"No hay derecho a que se vean obligados a vender a precios que no cubren los costes de producción", ha lamentado.



Del mismo modo, ha extendido ese apoyo al tejido empresarial e industrial cántabro ante la incertidumbre derivada del encarecimiento de las materias primas y de la factura eléctrica, coyuntura que exige "medidas urgentes" por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea, así como a los profesionales de la hostelería, que se han visto especialmente afectados por las restricciones sanitarias y para quienes ha garantizado más ayudas en el futuro.



Revilla también ha dedicado palabras de "afecto y solidaridad" a la familia de Eva Jaular y su bebé, víctimas de "la lacra incalificable" de la violencia machista, y a quienes han perdido a algún ser querido o padecen en primera persona los efectos de la Covid.



40 AÑOS DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA



Finalmente y en vísperas del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía, ha reivindicado el progreso y el bienestar que han supuesto para Cantabria estas cuatro décadas y ha confiado en el potencial de la sociedad cántabra para superar los retos y dificultades que tiene por delante.



"Estoy seguro de que cuando acabe 2022 estaremos mejor que hoy, como hoy estamos en mejor situación que hace un año", ha concluido Miguel Ángel Revilla.