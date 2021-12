Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy viernes, 24 de diciembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las canciones más escuchadas en Estados Unidos, usa las herramientas que te da esta plataforma de transmisión.

Spotify posee una lista con lo mejor de su oferta, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real.

Seguro que muchas de ellas ya están en tus favoritas, pero habrá otras que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estos son los 10 títulos más buscados:

1. Rockin' Around The Christmas Tree

El sencillo más reciente de Brenda Lee ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Rockin' Around The Christmas Tree» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.625.233 más de reproducciones.

2. Jingle Bell Rock

«Jingle Bell Rock» de Bobby Helms es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.411.215 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. All I Want for Christmas Is You

Tras acumular 1.365.801 reproducciones, «All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey se mantiene en tercer lugar.

4. It's the Most Wonderful Time of the Year

«It's the Most Wonderful Time of the Year», interpretado por Andy Williams, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 1.228.252 reproducciones.

5. A Holly Jolly Christmas - Single Version

Tras haberse reproducido 1.068.844 veces, la nueva rola de Burl Ives se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 5.

6. Last Christmas

Lo más nuevo de Wham!, «Last Christmas», entra directamente al sexto lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 1.038.696 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

7. It's Beginning to Look a Lot like Christmas

«It's Beginning to Look a Lot like Christmas» de Michael Bublé sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, ya que ha conseguido un total de 991.542 reproducciones.

8. Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Lil Durk. Quizás por esto es que «Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)» debuta en el ranking directamente en el octavo lugar, pues alcanzó un total de 966.285 reproducciones.

9. Feliz Navidad

Cosechar éxitos es sinónimo de José Feliciano. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Feliz Navidad», debute en el noveno lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 930.837 reproducciones de primera entrada?

10. The Christmas Song (Merry Christmas To You)

«The Christmas Song (Merry Christmas To You)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el décimo lugar, con 916.032 reproducciones.

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Spotify!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Spotify es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.