Ranking Spotify en Chile: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy viernes, 24 de diciembre

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por contar con las mejores producciones. Spotify no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 pódcast preferidos.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está oyendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

2. Weona Que Creici

Toda cola tiene dos historias, hija: la que le dicen que es suya y la que se cuenta a sí misma. A lo largo de doce capítulos la Wilo y la Fernando se cuentan los relatos y mentiras con que han armado sus propias biografías buscando, en una de esas, aprender algo importante : que, a fin de cuentas, no hay nada que sea tan importante. @weonaquerabia @noestoycreici Música: Medusa - Feli Mirez Ig: @felimirez

3. Tomas Va A Morir

Todos los temas sirven para disfrutar los eventuales últimos meses de vida de Tomás.

4. Matriarcalmente Hablando

Para los fachos somos progres, para los progres somos fachos.

5. La Cosa Nostra

Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, se juntan de vez en cuando, prenden la grabadora y conversan. El origen son las 50 leyes del Poder en El Padrino, aunque después de la Primavera Chilena, Don Vito a veces se queda corto.

6. Hablemos De Comedia

Sergio Freire, Pedro Ruminot y Fabrizio Copano se juntan a hablar de comedia por un ratito.

7. Con la ayuda de mis amikas

Valeria Luna y María José Castro analizan lo que pasa en la semana en Instagram y conversan sobre diferentes temas con la ayuda de sus amikas de las redes sociales.

8. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

9. Culiao, Vo Hacela

Consejos pa que la hagay po, culiao. Hacerla, hacerla.. y hacerla

10. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS. Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild. Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más. Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea. ¡No te lo pierdas!

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de los pódcast más escuchados en Chile. ¡Anímate a descubrirlos en Spotify!

Hay miles de horas de audios con el mejor contenido. Todos sabemos que Spotify es experto en transmitir producciones de renombre en diversos formatos y esta no es la excepción.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.