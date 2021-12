Ranking Netflix en España: Top 10 de las películas más vistas de hoy jueves, 23 de diciembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de pelis en tu plataforma de transmisión favorita.

Eso lo tiene claro Netflix, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias de sus producciones cinematográficas. Ahí, se organizan según la predilección de los usuarios en tiempo real. Así que mejor túmbate en el sillón y deléitate con lo mejor del séptimo arte.

1. Spider-Man: Homecoming

Peter Parker comienza a experimentar su recién descubierta identidad como el superhéroe Spider-Man. Después de la experiencia vivida con los Vengadores, Peter regresa a casa, donde vive con su tía. Bajo la atenta mirada de su mentor Tony Stark, Peter intenta mantener una vida normal como cualquier joven de su edad, pero interrumpe en su rutina diaria el nuevo villano Vulture y, con él, lo más importante de la vida de Peter comenzará a verse amenazado.

2. Imperdonable

Ruth Slater, una mujer liberada de prisión después de cumplir una condena por un crimen violento, vuelve a entrar en una sociedad que se niega a perdonar su pasado.

3. ¡Nos Volvemos a Casa!

Cansados de estar encerrados en un terrario en el que los humanos los miran boquiabiertos como si fueran monstruos, un variado grupo de las criaturas más mortíferas de Australia trama una temeraria fuga del zoo al Outback, un lugar en el que encajarán sin ser juzgados por sus escamas y colmillos. A la cabeza del grupo está Maddie, una serpiente venenosa con un corazón de oro, que se une a un diablo espinoso llamado Zoe, muy seguro de sí mismo, una araña peluda con mal de amores y un sensible escorpión llamado Nigel. Pero cuando su archienemigo, Pretty Boy, un koala monísimo pero detestable, se une a su fuga de manera inesperada, Maddie y su pandilla no tienen más remedio que llevarlo con ellos. Así comienza un viaje por carretera espeluznante e hilarante a través de Australia, mientras son perseguidos por el cuidador del zoo y su mini-yo en busca de aventuras.

4. The Amazing Spider-Man

Un estudiante de secundaria que fue abandonado por sus padres cuando era niño, dejándolo a cargo de su tío Ben (Martin Sheen) y su tía May (Sally Field). Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter trata de averiguar quién es y qué quiere llegar a ser. Peter también está encontrando su camino con su primer amor de secundaria, Gwen Stacy (Emma Stone) y juntos luchan por su amor con compromiso. Cuando Peter descubre un misterioso maletín que perteneció a su padre, comienza la búsqueda para entender la desaparición de sus padres, una búsqueda que le lleva directamente a Oscorp, el laboratorio del Dr Curt Connors (Rhys Ifans), ex-compañero de trabajo de su padre. Mientras Spider-Man se encuentra en plena colisión con el alter-ego de Connors, el Lagarto, Peter hará elecciones que alterarán sus opciones para usar sus poderes y darán forma a un destino héroico.

5. Si yo fuera rico

Santi es un joven en apuros que, de la noche a la mañana, se vuelve rico. Muy rico. El problema es que lo “mejor” que podrá hacer es no contárselo a sus amigos. Y mucho menos a su pareja, claro.

6. The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro

Peter Parker lleva una vida muy ocupada, compaginando su tiempo entre su papel como Spider-Man, acabando con los malos y en el instituto con la persona a la que quiere, Gwen. Peter no ve el momento de graduarse. No ha olvidado la promesa que le hizo al padre de Gwen de protegerla, manteniéndose lejos de ella, pero es una promesa que simplemente no puede cumplir. Las cosas cambiarán para Peter cuando aparece un nuevo villano, Electro y un viejo amigo, Harry Osborn, regresa, al tiempo que descubre nuevas pistas sobre su pasado.

7. Navidades en California: Luces de la ciudad

Un año después del inicio de su romance, Callie y Joseph dejan el rancho para atender asuntos familiares en San Francisco. Suenan campanas de boda..

8. Z, la ciudad perdida

Película basada en el libro de no-ficción escrito por David Grann. En 1925 el explorador británico Percy Fawcett se aventuró en el Amazonas junto con su grupo en busca de una antigua civilización, cuya existencia los europeos llevaban siglos intentando demostrar. La ciudad perdida se conocía como ciudad 'Z' y en su búsqueda habían fallecido cientos de personas. Con su iniciativa, Fawcett quería hacer uno de los descubrimientos más importantes de la historia y esperaba tener éxito allí donde tantos otros habían fracasado. Sin embargo, la expedición de Fawcett desapareció en la profundidad de la selva y nunca más se volvió a saber nada de ellos. Ninguna de las expediciones que han seguido los pasos de Fawcett ha conseguido hallar la ciudad 'Z'.

9. Desmadre de padre

Un padre (Sandler) que pretende controlar la inminente boda de su hijo (Samberg) se muda a vivir con él y su novia (Meester).

10. El chico que salvó la Navidad

Un chico normal llamado Nikolas se embarca en una extraordinaria aventura por el nevado norte en busca de su padre, que se halla en una misión para descubrir el legendario pueblo de los elfos, Elfhem. Junto a un testarudo reno llamado Blitzen y un leal ratón mascota, Nikolas pronto encuentra su destino en esta historia mágica que demuestra que nada es imposible.

¿Cuáles son las pelis que arrasan en Netflix?

La plataforma se gana el corazón de sus seguidores no solo con buenas series, sino también con películas que ya son o se convertirán en clásicos. ¿Qué otro as bajo la manga tendrá este rey del streaming? ¿Cuáles sorpresas habrá guardadas para nosotros este año?

Mantente atento para conocer las últimas novedades.