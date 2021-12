Ranking Netflix en Argentina: Top 10 de las películas más vistas de hoy jueves, 23 de diciembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Netflix cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las mejores pelis en Argentina, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Desde que se cruzaron los caminos del agente Hobbs (Johnson), un leal miembro de los servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense y del solitario mercenario Shaw (Statham), ex miembro de un cuerpo de élite del ejército británico, los insultos, golpes y burlas no han cesado entre ellos para ver cuál de los dos cae antes. Pero cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado Brixton (Elba) se hace con el control de una peligrosa arma biológica, el mundo se enfrenta a una de sus mayores amenazas. Cuando Shaw se entera de que además Brixton ha derrotado a su hermana, una brillante e intrépida agente secreta del M16 (Kirby), él y Hobbs no tendrán más remedio que dejar su mortal enemistad a un lado para salvar el mundo y derrotar al único hombre capaz de acabar con ellos.

2. Fracture

Willy Beachum es un joven y ambicioso fiscal cuya carrera está empezando a despegar. Por otra parte, Ted Crawford es un ingeniero de mediana edad que acaba de disparar a su mujer a sangre fría. El destino querrá que ambos hombres se encuentren cara a cara en un camino de destino inescrutable. Crawford resulta ser tan complejo e impredecible como el crimen que ha cometido y, así, mientras el caso perfecto de Willy comienza a desmoronarse, el futuro del joven fiscal parece destruirse con él.

3. ¡Nos Volvemos a Casa!

Cansados de estar encerrados en un terrario en el que los humanos los miran boquiabiertos como si fueran monstruos, un variado grupo de las criaturas más mortíferas de Australia trama una temeraria fuga del zoo al Outback, un lugar en el que encajarán sin ser juzgados por sus escamas y colmillos. A la cabeza del grupo está Maddie, una serpiente venenosa con un corazón de oro, que se une a un diablo espinoso llamado Zoe, muy seguro de sí mismo, una araña peluda con mal de amores y un sensible escorpión llamado Nigel. Pero cuando su archienemigo, Pretty Boy, un koala monísimo pero detestable, se une a su fuga de manera inesperada, Maddie y su pandilla no tienen más remedio que llevarlo con ellos. Así comienza un viaje por carretera espeluznante e hilarante a través de Australia, mientras son perseguidos por el cuidador del zoo y su mini-yo en busca de aventuras.

4. Imperdonable

Ruth Slater, una mujer liberada de prisión después de cumplir una condena por un crimen violento, vuelve a entrar en una sociedad que se niega a perdonar su pasado.

5. Spider-Man: Homecoming

Peter Parker comienza a experimentar su recién descubierta identidad como el superhéroe Spider-Man. Después de la experiencia vivida con los Vengadores, Peter regresa a casa, donde vive con su tía. Bajo la atenta mirada de su mentor Tony Stark, Peter intenta mantener una vida normal como cualquier joven de su edad, pero interrumpe en su rutina diaria el nuevo villano Vulture y, con él, lo más importante de la vida de Peter comenzará a verse amenazado.

6. Infierno bajo el agua

Cuando un enorme huracán llega a su pueblo en Florida, Haley ignora las órdenes de evacuación para buscar a su padre. Tras encontrarle gravemente herido, ambos quedan atrapados por la inundación. Prácticamente sin tiempo para escapar de la tormenta que arrecia, Haley y su padre descubren que la subida del nivel del agua es el menor de sus problemas.

7. No confíes en nadie

Christine sufre las secuelas de un terrible accidente: sólo tiene recuerdos durante un día. Cada mañana tiene que aprender a recordar su vida junto a su marido Ben y a recuperar todos los momentos que su memoria elimina mientras duerme. Un día Christine se da cuenta de que algo en la imagen que va formando su vida no encaja en el rompecabezas.

8. John Wick: Capítulo 3 - Parabellum

John Wick (Keanu Reeves) regresa a la acción, solo que esta vez con una recompensa de 14 millones de dólares sobre su cabeza y con un ejército de mercenarios intentando darle caza. Tras asesinar a uno de los miembros del gremio de asesinos al que pertenecía, Wick es expulsado de la organización, pasando a convertirse en el centro de atención de multitud de asesinos a sueldo que esperan detrás de cada esquina para tratar de deshacerse de él.

9. El sueño de mi vida

Lo único que desea Jenna Rink en su décimotercer cumpleaños es ser guapa y popular. Tras una experiencia humillante delante del chico más guay de la escuela, Jenna desea fervientemente tener una nueva vida. Milagrosamente su deseo se hace realidad: de la noche a la mañana pasan 17 años y ella despierta convertida en una mujer de treinta.

10. Spider-Man

Peter Parker es un joven y tímido estudiante que vive con su tía May y su tío Ben desde la muerte de sus padres. Un día es mordido por una araña que ha sido modificada genéticamente, descubriendo al día siguiente que posee unos poderes poco habituales: tiene la fuerza y agilidad de una araña.

¿Sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta de producciones cinematográficas? ¡Netflix, por supuesto! ¿Conoces cuáles pelis famosas tiene disponibles para ti?

La intención de Netflix es que los usuarios reconozcan sus filmes más populares. Así, podrán hacerse una idea de las que más se adaptan a sus gustos, para recomendarlos a sus familiares y amigos. ¿Qué clásicos estarán disponibles próximamente? Lo único seguro es que la lista no para de crecer.

Mientras tanto, te podemos adelantar que estas son las 10 pelis más famosas que tenemos.