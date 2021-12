Ranking Apple en Uruguay: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy viernes, 24 de diciembre

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué escuchar, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de streaming para acceder a los pódcast más escuchados en Uruguay. ¡Solo dale al play y disfruta!

1. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

2. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

3. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

4. Dear Daughter

Your letters to your daughters. What do you want them to know? What do they need to know? With Namulanta Kombo, winner of the BBC’s International Podcast Competition 2021.

5. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

6. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

7. Short Fine Legs

Welcome to Short Fine Legs. A cricket podcast that spits off a length into the corridor of uncertainty. A tantalising delivery of hostile snorters that gets tongues wagging like errantly wafting bats. Mostly it's just jargon. Daniel Gallan is a freelance journalist who has spent too much of his life watching highlights of Brian Lara and poring over old scorecards. Join him and an array of guests from the world of cricket.

8. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

9. Girl, Andá a Terapia

GIRL, ANDÁ A TERAPIA: Un podcast de Oiga! en el que Dani Díaz, youtuber y activist trans, resuelve tus problemas de m*erda y si no puede.. Andá a Terapia. COLABORÁ CON DANI: https://linktr.ee/danidiazcoffee Para enviar tu consulta entrá en el Instagram de Dani: @daniestosdias y andá a sus historias destacadas! ¡Encontrá el podcast en todas las plataformas! Seguinxs en @oigapodcast Colaborá con nosotrxs: www.oiga.home.blog y unite a la familia!

10. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS. Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild. Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más. Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea. ¡No te lo pierdas!

