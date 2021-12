Ranking Apple en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy viernes, 24 de diciembre

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar canciones nuevas que te puedan gustar, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de streaming para acceder a la música más escuchada en Estados Unidos. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Apple con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según lo más sintonizado en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. Super Gremlin

El sencillo más reciente de Kodak Black ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Super Gremlin» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)

«Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)» de Lil Durk es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. All I Want For Christmas Is You

Esta es la canción que se ubica en el tercer lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 4. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Mariah Carey.

4. I Hate U

«I Hate U» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de SZA está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

5. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

«Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)» de Drake sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, tras subir del 6 en el que se encontraba ayer.

6. Easy On Me

«Easy On Me» de Adele va en descenso: ya llega al sexto lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 5.

7. It's Beginning to Look a Lot like Christmas

Con una diferencia positiva de 6, «It's Beginning to Look a Lot like Christmas» de Michael Bublé sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición séptima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

8. Santa Tell Me

«Santa Tell Me» no para de sonar en el streaming, tras ascender 6 puestos en las listas de favoritos y situarse en la octava posición.

9. By Your Side

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Rod Wave. Quizás por esto es que «By Your Side» debuta en el ranking directamente en el noveno lugar.

10. Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)

Lo más nuevo de Nardo Wick, «Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)», entra directamente al décimo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Apple?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.