Ranking Apple en Argentina: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy viernes, 24 de diciembre

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué escuchar, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de streaming para acceder a los pódcast más escuchados en Argentina. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Apple con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según lo más sintonizado en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. Fort Hood: El caso Vanessa Guillén

Un podcast de Noticias Telemundo y The Story Lab.La soldado Vanessa Guillén reveló a su madre un secreto: alguien en la base militar de Fort Hood la había acosado sexualmente. Poco tiempo después, desapareció sin dejar rastro.A partir de estos hechos, el podcast ‘Fort Hood. El caso Vanessa Guillén’ analiza la situación en una base con un largo historial de violencia, desapariciones y abusos sexuales.‘Fort Hood. El caso Vanessa Guillén’ aspira a explicar las repercusiones del movimiento MeToo en el Ejército, las dificultades a las que se enfrentan los soldados..

2. Resident by Hernan Cattaneo

Hernan Cattaneo's podcast

3. Anything Goes with Emma Chamberlain

Emma has a LOT on her mind. Good thing she has a podcast to talk about it all. Appropriately named, anything really does go on this podcast. Thoughts, conversations, and advice on topics from relationships and dealing with failure, to the trials and tribulations of being a cat mom, and ridiculous stories with friends we can all relate to. It’s raw, intimate, and nothing is off limits (seriously, Anything Goes). It may be serious, it’ll mostly be funny, and it’ll always be entertaining. New episodes every Thursday.

4. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

5. CNN 5 Cosas

Te presentamos 5 historias para que estés informado cada día. Escucha las 5 Cosas de CNN en Español cada hora de lunes a viernes entre 6 AM y 6 PM hora de Miami y los fines de semana con un resumen noticioso.

6. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

7. Libros para Emprendedores

En cada episodio se resume un libro de utilidad para emprendedores o para aquellos que quieran serlo algún día. Libros de negocios, marketing, ventas, inspiración, motivación, educación, gestión de personal, hablar en público, gestión económica, relaciones y networking. Un podcast de Luis Ramos, emprendedor, empresario y experto en Marca Personal.Con más de 40 millones de descargas, Libros para Emprendedores es el podcast de Negocios más escuchado del mundo. See

8. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

9. Carlos Pagni en Odisea Argentina

La columna de análisis político de Carlos Pagni en su programa televisivo Odisea Argentina, que se emite por LN+

10. Lo que hay que saber

Las noticias de la jornada, condensadas en dos minutos, dos veces al día.Un podcast exclusivo de LA NACION.

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de los pódcast más escuchados en Argentina. ¡Anímate a descubrirlos en Apple!

Hay miles de horas de audios con el mejor contenido. Todos sabemos que Apple es experto en transmitir producciones de renombre en diversos formatos y esta no es la excepción.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.