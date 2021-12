Píldora contra el covid será escasa en una etapa inicial

(Bloomberg) -- Al igual que los sitios de pruebas de covid-19 y las vacunas, la oferta de píldoras para el tratamiento del covid-19 será escasa durante meses hasta que la producción pueda aumentar.

La distribución federal a los estados de Estados Unidos se basará en la población, y probablemente dependerá de los médicos recetar Paxlovid de Pfizer Inc.. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) dijeron que publicarán recomendaciones sobre cómo asignar los tratamientos.

Nueva York recibirá solo 3.180 tratamientos completos de la píldora para el covid-19 recientemente aprobada para los aproximadamente 20 millones de residentes del estado cuando el Gobierno de EE.UU. comience a distribuirlos en una base per cápita la próxima semana, según un desglose de la distribución del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Wyoming, que tiene alrededor de medio millón de residentes, recibirá solo 100 dosis completas, similar a estados más pequeños como Vermont y Delaware. California, el estado más poblado de EE.UU. obtendrá 6.180.

“El producto será limitado al principio y aumentará significativamente en los próximos meses”, dijo el departamento. “Unos 65.000 tratamientos iniciales de Paxlovid estarán disponibles para su envío a estados y territorios y comenzarán a llegar a los sitios de dispensación a fines de diciembre”.

EE.UU. contará con 265.000 tratamientos completos de Pfizer para fines de enero y 10 millones para julio. También tendrá 3 millones de la píldora contra el covid-19 de Merck & Co., desarrollada con su socio Ridgeback Biotherapeutics LP, a finales de enero.

Jeff Zients, el coordinador para la respuesta al covid-19 del presidente Joe Biden, dijo que la píldora de Pfizer tarda entre seis y ocho meses en elaborarse.

“Ahora que la píldora está autorizada, tendremos discusiones para explorar cómo podemos ayudarlos a mejorar aún más su capacidad de fabricación al proporcionar los recursos necesarios”, dijo Zients en una conferencia de prensa el miércoles.

Los médicos buscarán las píldoras de Merck y Pfizer para llenar un vacío para los pacientes de alto riesgo, que hasta ahora han sido tratados con terapias de anticuerpos monoclonales para evitar que necesiten atención hospitalaria.

Algunos de los tratamientos con anticuerpos más utilizados de Eli Lilly & Co. y Regeneron Pharmaceuticals Inc. parecen mucho menos efectivos contra ómicron que las variantes anteriores porque se dirigen a regiones de la proteína de la espícula del virus que han cambiado durante su evolución.

Biden, hablando en una entrevista con ABC News el miércoles, dijo que “será cuestión de semanas a un mes obtener las píldoras, pero no será suficiente para llegar a todos los hospitales”. Dijo que el Gobierno ordenó “muchas píldoras, todo lo que pueden hacer hasta ahora”.

Nota Original:

Covid Pill Will Be Scarce as States Divvy Up the First Batch (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.