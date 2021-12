Peso colombiano supera a pares por alza del petróleo: Andes FX

(Bloomberg) -- La moneda colombiana superaba a sus pares andinos y se fortalecía frente al dólar a medida que subían los precios del petróleo.

El peso avanzaba el viernes 0,1% a 3.994,10 por dólar durante una sesión de bajo volumen de cotización en la víspera de Navidad, feriado en Estados Unidos.

El mínimo del año hasta la fecha para el peso se ubica en 4.035,24 por dólar, nivel registrado por última vez el 30 de noviembre, que puede actuar como soporte clave si la moneda supera el nivel de 4.000 pesos por dólar.

El peso chileno era la divisa con el segundo peor desempeño, después de la lira turca, entre las 24 monedas de mercados emergentes seguidas por Bloomberg.

La moneda se debilitaba 0,8% a 866,31 pesos por dólar, la mayor pérdida desde el lunes, cuando operadores regresaron después de que Gabriel Boric fuera elegido presidente. El promedio móvil de 50 días del peso se sitúa en 826,16 por dólar.

Por su parte, el sol peruano se fortalecía alrededor de 0,3% a 3.9950 por dólar, según datos de Bloomberg.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

