Perú.-Renovación Popular presentará moción de censura contra Castillo por impedir acceso a fiscales en el caso Petroperú

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El líder del partido peruano Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha anunciado este jueves que podría presentar una nueva moción de censura "en tres o cuatro semanas" contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por impedir el acceso a los fiscales en la investigación del caso Petroperú.



"A nivel de gobierno, todos los días hay un destape, un escándalo. Qué inversión quieren para el 2022 en un país que todos los días tiene escándalos al nivel del presidente de la República y un presidente que no deja entrar a la fiscalía. Él no puede obstruir a la justicia", ha declarado López Aliaga, según recoge el periódico peruano 'El Comercio'.



Así, López Aliaga ha confirmado que Renovación Popular está planteando presentar una nueva moción de censura contra Castillo: "Elementos hay, pero hay que ordenarlos jurídicamente. Bien hecho, no algo que sale en un día", ha dicho el líder del partido peruano, que también ha pedido la dimisión del presidente.



Un equipo de la Fiscalía de Perú volvió a ingresar en el Palacio de Gobierno este miércoles en el marco de la investigación por el caso Petroperú y por un presunto delito de adjudicación irregular de contratos públicos, algo que ya motivó una visita de los fiscales este lunes.



La Fiscalía lamentó no haber podido completar las diligencias en el Palacio de Gobierno, pues no se les permitió acceder a la oficina de Secretaría de la Presidencia, recogió el diario 'La República'.



Desde la Fiscalía ya se acusó a Castillo a comienzos de esta semana de obstaculizar la investigación, algo que fue tajantemente rechazado por la Presidencia del país, que incluso mostró su disposición a colaborar con la Justicia al tiempo que el mandatario pidió que se levante su secreto bancario, tributario y telefónico.



El caso se basa en una investigación de la cadena de televisión peruana Panamericana, en la que se señala que Castillo se reunió con Abudayeh y el gerente de PetroPerú, Hugo Chávez, encuentro confirmado en el portal de transparencia del Gobierno, en el palacio presidencial días antes de que la empresa del primero lograra la adjudicación de un contrato millonario a través de la empresa estatal.



Renovación Popular presentó una moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, por los cuestionados nombramientos en su cartera, así como por la filtración de los exámenes para el nombramiento de docentes, una moción que el Congreso de Perú finalmente aprobó este martes con 70 votos a favor, 38 en contra y siete abstenciones.



Además, el partido peruano presentó una moción de censura en noviembre contra Castillo --junto a los partidos Fuerza Popular y Avanza País--, aunque el Pleno del Congreso de Perú no la admitió. Pese a que contaba con la totalidad de las bancadas opositoras, se requerían 52 votos a favor, si bien solo 46 congresistas mostraron su apoyo.