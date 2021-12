Papa Francisco.- El Papa adelanta hoy por segundo año la misa del Gallo, que será a las 19.30

ROMA, 24 (EUROPA PRESS)



El Papa ha adelantado dos horas la misa del Gallo prevista para este viernes 24 de diciembre en la Basílica de San Pedro, que se celebrará a las 19.30 horas, al igual que hizo el año pasado debido a la pandemia de coronavirus.



Sin embargo, impartirá esta Navidad la bendición 'Urbi et Orbi' asomado al balcón de la Logia central, sin límite de aforo en la plaza de San Pedro, a pesar de que Italia ha impuesto más restricciones a los no vacunados de coronavirus para frenar el impacto de la pandemia, tal y como han precisado fuentes de la Santa Sede.



Desde el pasado jueves 26 de noviembre es obligatorio en Italia que todos los llegados de la Unión Europea presenten un test de antígenos o prueba molecular (PCR) con resultado negativo, para entrar en el país, aunque estén vacunados o hayan pasado la enfermedad. Además, los que no estén vacunados deberán guardar una cuarentena de cinco días. Esta normativa estará en vigor hasta el próximo 31 de diciembre.



Además, ante la rapidez con la que se difunde el coronavirus con la variante Ómicron, el Gobierno italiano de Mario Draghi ha decidido prorrogar el estado de emergencia durante tres meses más, hasta el 31 de marzo. Además, en Roma se ha impuesto como obligatorio el uso de la mascarilla al aire libre en determinados lugares, algunos próximos al Vaticano.



La primera gran celebración que oficiará el Papa será la Solemnidad de la Natividad del Señor en el interior de la Basílica de San Pedro. Toda la Capilla Papal volverá a participar en este evento en el que está previsto que participen hasta 120 sacerdotes concelebrantes, según el nuevo sistema de acreditación que la oficina litúrgica ha estrenado el pasado 1 de diciembre para presbíteros y diáconos. De momento, no se han limitado los aforos, si bien sí es obligatorio llevar mascarilla en el interior de la basílica de San Pedro.



Al día siguiente, como es habitual, Francisco pronunciará su mensaje navideño e impartirá la bendición 'Urbi et Orbi' a las 12:00 horas. La oficina de Celebraciones Litúrgicas Pontificas, que preside monseñor Diego Ravelli, ha precisado que se hará en el tradicional balcón central de la Basílica de San Pedro y no en el interior de la Sala de las Bendiciones como el año pasado, cuando se optó por esta opción ya que se trata de un espacio más reducido y había aforo limitado por la pandemia.



La siguiente celebración que estará presidida por el Pontífice será el viernes, 31 de diciembre, a las 17:00 horas, con las Primeras Vísperas de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios y el Papa recitará el 'Te Deum' en acción de gracias por el año transcurrido.



El 1 de enero, solemnidad de San María, Madre de Dios, el Papa presidirá la misa a las 10:00 horas con motivo de la LV Jornada Mundial de la Paz. En su mensaje de este año, el pontífice ha llamado la atención de los gobiernos para que inviertan el dinero gastado en material de defensa y armamento en aspectos relacionados con la educación. En su alocución para el Día Mundial de la Paz de la Iglesia Católica, Francisco también ha instado a un mejor equilibrio entre una economía de libre mercado y la necesidad de ayudar a los que menos tienen y proteger el medio ambiente, y además ha denunciado los crecientes costes militares a expensas de los servicios sociales.



El 6 de enero, el Papa celebrará la misa de la Epifanía del Señor a la que nuevamente está convocada toda la Capilla Papal. No se ha precisado aún si habrá bautismos en la Capilla Sixtina el domingo siguiente como suele ser habitual.