LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Viernes 24 de diciembre del 2021

Estalla otro brote de COVID en un crucero en Florida

Cómo proteger del COVID-19 un niño no vacunado

Joe y Jill Biden visitan hospital pediátrico por Navidad

Chofer de Uber acusado de violar a pasajera en Las Vegas

Bukele ordena liberar a 3 salvadoreñas condenadas por aborto

Cárcel para hombre que disparó contra embajada saudí en Holanda

Turquía congela bienes de individuos que acusa de terrorismo

Acusados de escándalo piden corrección a diario en el Vaticano

Hermanos intercambian el mismo caramelo navideño por años

PRIMERA PLANA

REP-GEN CORONAVIRUS-PERSONAL ESENCIAL

BOSTON El repunte mundial en casos de coronavirus impulsado por la variante ómicron es un nuevo golpe a hospitales, comisarías, supermercados y otros puntos críticos que luchan por mantener una plantilla completa de trabajadores de primera línea mientras la pandemia inicia su tercer año. Por Philip Marcelo, Anne D’Innocenzio y Bobby Caina Calvan. 1.271 palabras. AP foto. ENVIADO

Con:

—MUN-ECO AEROLÍNEAS-CANCELACIONES: Aerolíneas cancelan decenas de vuelos por ómicron

—EUR-GEN CORONAVIRUS-CRISTIANOS ORTODOXOS: Patriarca de cristianos ortodoxos tiene COVID

—ASI-GEN CORONAVIRUS-JAPÓN-PÍLDORA: Japón aprueba píldora de Merck para el COVID-19

—EUR-GEN CORONAVIRUS-ALEMANIA: Alemania prevé gran aumento de casos de COVID por ómicron

—AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-VIAJES: EEUU levantará restricciones de viaje sobre ocho países africanos

—ASI-GEN CORONAVIRUS-INDIA: India reporta casos de ómicron en personas vacunadas

—AMN-GEN CORONAVIRUS-FLORIDA CRUCERO: Estalla otro brote de COVID en un crucero en Florida

—AMN-MED CORONAVIRUS EEUU NIÑOS: Cómo proteger del COVID-19 un niño no vacunado

—AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU IGLESIAS: Iglesias de EEUU cancelan servicios navideños debido a COVID

EUR-GEN RUSIA-UCRANIA

MOSCÚ - Rusia advirtió el viernes que espera que Estados Unidos responda el mes entrante a su exigencia de prometer que la OTAN no se expandirá hacia Ucrania. Por Vladimir Isachenkov. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

SOLAMENTE EN AP

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación en redes sociales giró en torno a la revocación de mandato presidencial en México, un falso tuit del empresario Elon Musk y a las relaciones diplomáticas entre México y Perú. Aquí están los hechos: el presidente mexicano no salvó al mandatario peruano de ser destituido. La autoridad electoral mexicana no detectó credencial de un perro entre firmas de consulta. Elon Musk no tuiteó sobre colapso de los mercados. No se ha confirmado la extradición de un exfuncionario mexicano ligado a caso Ayotzinapa. Un video no muestra operativo del Ejército mexicano en casa de un expresidente. Por Marcos Martínez Chacón, Rafael Cabrera y Abril Mulato. 1.880 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMC-GEN EL SALVADOR-ABORTO

SAN SALVADOR - Tres salvadoreñas que sufrieron emergencias de salud durante sus embarazos, que en un principio fueron acusadas de abortar y condenadas a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, fueron liberadas por una orden del presidente Nayib Bukele, que les conmutó las penas. 637 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN BOLIVIA-LLUVIAS

LA PAZ - Lluvias intensas y adelantadas castigan a Bolivia y han roto registros históricos provocando trece fallecidos hasta el momento. 359 palabras. Por Carlos Valdez. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN BIDEN-NAVIDAD

WASHINGTON - El presidente estadounidense Joe Biden y la primera dama Jill Biden realizan una visita navideña a niños hospitalizados que no pueden ir a casa por los feriados. Es una tradición que la primera dama visite el Hospital Pediátrico Nacional la víspera de Navidad, pero la presencia del presidente fue una sorpresa. Por Alexandra Jaffe y Darlene Superville. 150 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN UBER-VIOLACIÓN

LAS VEGAS — Un chofer de Uber en Las Vegas es imputado de violar a una pasajera que se quedó dormida en el vehículo y despertó durante el ataque. 260 palabras. ENVIADO

AMN-GEN HERMANOS-REGALO NAVIDEÑO

MANCHESTER, Nueva Hampshire — Dos hermanos en Nueva Hampshire han refinado sus habilidades navideñas de “re-regalar”, pasándose entre sí la misma caja de caramelos por más de 30 años. 250 palabras. ENVIADO

MUNDO

EUR-GEN VATICANO-ESCÁNDALO

ROMA - Los abogados de los acusados en un enorme escándalo financiero en el Vaticano pidieron el viernes al diario de la Santa Sede que publique una corrección, luego que publicó un editorial en primera plana defendiendo la investigación y afirmando que fueron respetados los derechos de la defensa. Por Nicole Winfield. 430 palabras. ENVIADO

EUR-GEN TURQUÍA-GOLPE

ESTAMBUL - Turquía congeló los activos de 770 ciudadanos suyos y de una fundación basada en Chicago a quienes acusa de terrorismo. 200 palabras. ENVIADO

EUR-GEN HOLANDA EMBAJADA SAUDÍ

LA HAYA — Un tribunal condenó el viernes a cuatro años de cárcel a un hombre convicto de disparar contra la embajada saudí en La Haya el año pasado, en protesta porque no se le permitió ir a La Meca. 200 palabras. ENVIADO

MOR-GEN IRÁN MANIOBRAS MILITARES

TEHERÁN - La Guardia Revolucionaria iraní dispara 16 misiles balísticos tierra a tierra como partes de unas maniobras militares en el sur del país. 300 palabras. ENVIADO

DEPORTES

DEP-NFL CORONAVIRUS

SIN PROCEDENCIA - Los Jaguars de Jacksonville no contarán con tres de sus titulares el domingo para el duelo ante los Jets de Nueva York luego que son colocados en la lista de COVID-19. 234 palabras. AP Fotos. ENVIADO

DEP-FUT CORONAVIRUS-PREMIER-PARTIDOS

LONDRES - Un brote de coronavirus en el Everton ha obligado a aplazar el partido del club en Burnley, anuncia la Liga Premier. Se trata del tercer juego del llamado Boxing Day, el 26 de diciembre, en ser pospuesto como parte de una jornada dominical que aún mantiene seis duelos. 243 palabras. AP Fotos. ENVIADO

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CIN 2021-LATINOS EN HOLLYWOOD

NUEVA YORK - Los hispanos en Estados Unidos, un grupo históricamente infrarrepresentado y ampliamente encasillado en la pantalla, brillaron ampliamente en el cine en 2021 con grandes producciones encabezadas por los musicales “In the Heights” y “West Side Story” y la cinta animada “Encanto”. Salma Hayek dio vida a una superheroína en “Eternals”, y Pablo Larraín y Guillermo del Toro volvieron con películas aclamadas. Por Sigal Ratner-Arias. 850 palabras. AP Foto.

ESP-LIB RUDOLFO ANAYA-LIBRO PÓSTUMO

SANTA FE - El escritor Rudolfo Anaya, conocido como el padre de la literatura chicana, dejó un libro infantil bilingüe sobre la Navidad en el suroeste de Estados Unidos al morir en 2020. El cuento, publicado en español e inglés, amplía su serie de libros ilustrados protagonizados por un lúdico elenco de animales y centrados en un pequeño e inquisitivo búho llamado Ollie Tecolote. Por Morgan Lee. 596 palabras. AP Foto. ENVIADO.

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

EN TWITTER:

