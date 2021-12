Líbano.- El Banco Mundial destina cerca de 33 millones de euros para ayudar a profesores de escuelas públicas de Líbano

El patriarca maronita critica a los políticos responsables de "paralizar" las instituciones



El Banco Mundial ha anunciado que desembolsará 37 millones de dólares (cerca de 32,7 millones de euros) para ayudar a los profesores de escuelas públicas de Líbano, ante la profunda crisis económica y política que atraviesa el país, que ha hecho saltar las alarmas en la comunidad internacional.



El organismo ha indicado en un comunicado que la decisión llega tras una "petición" por parte del Gobierno y ha destacado que será una "reubicación" de fondos del Fondo Fiduciario para la Crisis Siria en Líbano (LSCTF) con el objetivo de "dar incentivos financieros a los profesores de escuelas públicas que sufren la grave crisis económica y financiera en Líbano para garantizar que pueden comprar combustible para llegar al trabajo".



Así, ha indicado que la medida beneficiará a profesores que "acudan a un mínimo del 90 por ciento de las clases en su calendario", al tiempo que ha hecho hincapié en que se trata de un medida aprobada "de forma excepcional y sólo para un año académico", en referencia al 2021-2022.



"Para garantizar que sólo los profesores y el personal educativo se beneficia de estos incentivos, el Ministerio de Educación (libanés) ha establecido medidas de mitigación de riesgos adecuadas", ha indicado el organismo, que ha pedido que se garantice que los beneficiarios cumplen con los requisitos.



Por otra parte, ha aplaudido "los esfuerzos de profesores, personal educativo y el Ministerio de Educación para lanzar de forma exitosa el año académico 2021-2022 para la educación presencial pese a las graves circunstancias que atraviesa el país".



"El Banco Mundial reitera su disposición a apoyar al sector educativo en Líbano y a garantizar que los profesores y el personal de las escuelas públicas pueden seguir dando clase y dando a todos los niños una educación y un aprendizaje de calidad", ha remachado.



Durante la jornada, el patriarca maronita, Beshara al Rai, ha cargado contra los partidos que imponen su "voluntad unilateral" en las instituciones hasta el punto de "confinarlas y paralizarlas", en plena crisis política y ante la falta de reuniones del Gobierno y el Parlamento.



"Pedimos la restauración de nuestro sistema democrático, porque hemos vivido desde hace años en un estado de desorden", ha dicho Al Rahi en su mensaje de Navidad, en el que ha pedido "recuperar el Estado", según ha informado el portal libanés de noticias Naharnet.



En esta línea, ha dicho que el país "vive fuera de los límites, la legitimidad, la Constitución y el Pacto Nacional" y ha argumentado que "el único camino a la salvación y el rescate sería declarar una neutralidad positiva y activa de Líbano", con el objetivo de evitar que en el país haya "cualquier tipo de presencia extranjera".



"Si el amor existiera en nuestra vida nacional y en los corazones de los responsables (políticos), no habríamos llegado hasta aquí y el pueblo no sufriría la peor tragedia de su historia", ha lamentado Al Rahi desde Bkirki, tal y como ha recogido el diario libanés 'L'Orient le Jour'.



"Pese a todo, vemos a la gente en el poder sumergida en sus conflictos, buscando combinaciones y compromisos para vengarse de otros, descartar a sus adversarios y poner (en los cargos) a aquellos que están vinculados a ellos", ha criticado.



Por último, Al Rahi ha acusado a la clase política de "intentar aplazar las elecciones legislativas y presidenciales para lograr sus objetivos, que no van en línea con los intereses de Líbano y su población".



Las elecciones parlamentarias deberían celebrarse en marzo, según aprobó el Parlamento, si bien el presidente, Michel Aoun, se ha negado a ratificar esa fecha y ha dicho que deberían tener lugar en mayo. El mandatario trasladó su compromiso de que se celebrarán ese mes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien realizó recientemente una visita al país.



Líbano se encuentra sumido en una grave crisis política y económica ahondada por la pandemia de coronavirus y las explosiones en el puerto de la capital, Beirut, lo que ha incrementado además la inestabilidad política y ha profundizado una crisis humanitaria que ha hecho saltar las alarmas internacionales.



El Banco Mundial ha señalado que la crisis es una de las peores en la historia moderna, en medio de las alzas de los productos básicos, los cortes de luz y el aumento del desempleo, que están provocando un aumento de la población en riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza.