Lampe y Martins lideran a Bolivia para las próximas fechas de eliminatorias

Fotografía de archivo en la que se registró al venezolano César Farías (i), seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Bolivia, en Goiania (Brasil). EFE/Joedson Alves

La Paz, 24 dic (EFE).- Los internacionales Carlos Lampe y Marcelo Martins Moreno, máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 lideran la nómina de 34 jugadores convocados por el seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, para enfrentar a Venezuela y Chile en las próximas fechas.

Martins Moreno, que milita en el Cruzeiro brasileño, y Lampe, guardameta del Vélez Sarsfield argentino, son parte del listado de Farías en el que también se encuentra el centrocampista Alejandro Chumacero, que concluyó su contrato con el Unión Española de Chile y por ahora no tiene club.

También fueron llamados el zaguero Jairo Quinteros, quien anunció que cerró un ciclo en las filas del Bolívar de La Paz y probablemente vuelva al Inter de Miami, y los juveniles Miguel Terceros y Leonardo Zabala, que están en los equipos sub'15 y sub'20 del Santos de Brasil, respectivamente.

Entre los convocados de clubes locales, hay algunos jugadores que finalizaron sus contratos con los que fueron sus equipos hasta este año y cuyo futuro por ahora es incierto, entre ellos, el experimentado Juan Carlos 'Conejo' Arce y el centro campista Fernando Saucedo, que lograron el subcampeonato con el Always Ready.

Otros ya definieron su paso a otros clubes, incluido el delantero Henry Vaca, que retornará al The Strongest tras una temporada en el Oriente Petrolero.

La concentración para iniciar la preparación hacia las fechas 15 y 16 de las eliminatorias comenzará el 4 de enero en La Paz, informó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Bolivia visitará a Venezuela el 28 de enero en la decimoquinta jornada y recibirá en La Paz a Chile el 1 de febrero por la decimosexta fecha.

Aunque va octava en la clasificación sudamericana, la Verde de Farías no pierde la esperanza de lograr un cupo a Catar 2022 o al menos aspirar a la repesca.

La selección boliviana tiene 15 puntos, dos menos que Colombia y Perú y uno menos que Chile y Uruguay.

Los 34 jugadores elegidos por Farías son:

Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield-ARG), Rubén Cordano (Bolívar) y Jhohan Gutiérrez (Atlético Palmaflor).

Defensores: Jesús Sagredo, Adrián Jusino, José Sagredo (The Strongest), Diego Bejarano, Roberto Carlos Fernández (Bolívar), Marc Enoumba (Always Ready), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Jairo Velasco (Guabirá), Samuel Guzmán (Real Santa Cruz), Leonardo Zabala (Santos-BRA) y Jairo Quinteros.

Centrocampistas: Rodrigo Ramallo, Fernando Saucedo, Juan Carlos Arce (Always Ready), Erwin Saavedra, Leonel Justiniano (Bolívar), Moisés Villarroel (Wilstermann), Rai Lima (Real Tomayapo), Franz González (Real Santa Cruz) y Alejandro Chumacero.

Delanteros: Bruno Miranda, Víctor Ábrego, César Menacho, John García (Bolívar), Jeyson Chura, Henry Vaca, José Flores (The Strongest), Juan Carlos Montenegro (Guabirá), Nelson Orozco (Blooming), Miguel Terceros (Santos-BRA) y Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro-BRA).