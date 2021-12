La Aduana boliviana decomisó 89,8 millones de dólares en contrabando en 2021

Foto de archivo de la presidenta de la Aduana Karina Serrudo. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 23 dic (EFE).- La Aduana Nacional (AN) de Bolivia informó este jueves que este año decomisó el equivalente a 89,8 millones de dólares en mercadería de contrabando, una cifra récord en la última década, según esa institución.

La cifra supera los 86,9 millones de dólares registrados en 2019, "que fue una gestión normal", mientras que en 2020 el monto rondó los 43 millones, señaló la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, según un comunicado de prensa de esa entidad.

Según Serrudo, en lo que va de diciembre fueron incautados 20 buses y 2.000 vehículos indocumentados entre otras variadas mercancías por un valor equivalente a unos 12,3 millones de dólares.

"En ninguna gestión se realizaron tantos decomisos en estos productos y es por el esfuerzo que ha tenido este Gobierno de frenar el contrabando que se había desbandado en la gestión 2020", sostuvo la funcionaria, citada en el comunicado.

Además se iniciaron 238 procesos por los delitos de "favorecimiento al contrabando y contrabando de importación agravado", entre otros, según detalló.

Por el delito de contrabando se iniciaron 111 procesos este año y a la fecha se tienen 21 detenidos, 12 personas presas y seis con sentencia condenatoria, añadió.

La AN destacó también que se ejecutaron 165 operativos de allanamientos en las ciudades de Santa Cruz, Sucre y Tarija y La Paz, donde se encontraron grandes galpones con mercancía ilegal.

Además resaltó el trabajo coordinado con otras instituciones estatales como el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Con Impuestos se hizo recientemente la verificación de facturas falsificadas y se identificó a 85 falsos contribuyentes en las zonas fronterizas de Guaqui y Desaguadero, colindantes con Perú, quienes ya no podrán emitir facturas, señaló la Aduana.

La institución anunció que el próximo año se continuará con estos operativos en todas las fronteras nacionales para continuar en la lucha contra el contrabando.