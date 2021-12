Junqueras (ERC): la desconfianza de la CUP en el Govern queda "demostrada" con su 'no' a las cuentas

22-12-2021 El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista de Europa Press POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS



El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha lamentado que la CUP no apoyara los Presupuestos del Govern pese al pacto de investidura que mantenían con ellos y que incluía que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se sometiera a una cuestión de confianza en dos años, y ha ironizado: "La confianza de las formaciones políticas que no han querido aprobar los Presupuestos ya ha quedado bastante demostrada".



Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press, al ser preguntado por si sigue en pie el compromiso de que Aragonès se someta a una cuestión confianza a mitad de la legislatura, tal y como recoge el acuerdo de investidura entre ERC y la CUP.



El dirigente republicano ha defendido que, "al margen de si siempre lo ponen fácil o no" otras formaciones, seguirán trabajando para entenderse con todos los partidos comprometidos con la amnistía y la autodeterminación, entre los que ha mencionado a Junts, la CUP y los comuns --siendo estos últimos quienes finalmente facilitaron la aprobación de los Presupuestos--.



"Es verdad que para el país sería mejor que todos hiciesen el mismo esfuerzo que hacemos nosotros, que no dejaremos de hacerlo, pero estaría bien que alguien más se sumase", ha reclamado.



Junqueras ha lamentado que, según él, los 'cupaires' no hayan querido hacer ese esfuerzo, algo que también considera "legítimo", y ha subrayado que respeta las decisiones de los anticapitalistas.



La apuesta de los republicanos pasa por una "vía amplia" que incluye a Junts, CUP y comuns, y Junqueras ha insistido en que, más allá del rechazo de los 'cupaires' a los Presupuestos, desde ERC seguirán esforzándose para entenderse con ellos de manera generosa, en sus palabras.



"CONTRADICCIONES" DE JUNTS



También ha lamentado que Junts haya criticado "encarnizadamente" el pacto con los comuns que permitió que los Presupuestos elaborados por el conseller de Economía, Jaume Giró, salieran adelante, y considera contradictorio que los de Puigdemont critiquen a un responsable de Economía que ha sido nombrado por ellos mismos.



"Las contradicciones internas de otras formaciones nos corresponde respetarlas, pero sería bueno para el país que superasen estas contradicciones y nos pusiésemos todos a trabajar al servicio de la gente", ha sostenido Junqueras.



Durante las negociaciones, hubo voces de Junts que se mostraron reticentes a un pacto con los comuns, de hecho, el conseller de Economía se ausentó de una reunión con los de Jéssica Albiach que él mismo había convocado.



Además, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, criticó el "intercambio de cromos" que considera que hubo, ya que el pacto con los comuns implicaba que ERC permitiera tramitar las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona a cambio de que los comuns facilitasen los Presupuestos catalanes.



Preguntado por si se entienden mejor con Giró que con otros miembros de Junts, el líder de ERC ha respondido que su sintonía es buenísima con todos, pero "es evidente que dentro de estas formaciones políticas no siempre todos tienen la misma actitud".



Para Junqueras, lo habitual es que los diputados de un grupo parlamentario apoyen a los miembros del Govern nombrados por su partido, y ha ironizado diciendo que respeta que "dentro de alguna formación, como en el caso de Junts, su portavoz parlamentario en el debate de Presupuestos decida innovar y criticar a su conseller de Economía", en alusión a la intervención de Joan Canadell que provocó que Aragonès se marchara del hemiciclo molesto con sus palabras.