Japón enviará únicamente representantes deportivos a Pekín 2022

Imagen del ministro de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, Hirokazu Matsuno durante una rueda de prensa. EFE/Kimimasa Mayama

Tokio, 24 dic (EFE).- Japón no enviará misión de representación gubernamental a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, pero sí a representantes del Comité Olímpico nacional junto a los deportistas nipones, anunció hoy el Gobierno.

"No vamos a mandar representantes del Gobierno", afirmó este viernes el portavoz japonés, Hirokazu Matsuno, en rueda de prensa, tras anunciar que Japón enviará a tres miembros del Comité Olímpico y Paralímpico japonés en respuesta a la invitación realizada por los Comités Olímpico y Paralímpico Internacionales.

Viajarán a la competición deportiva internacional Seiko Hashimoto, presidenta del Comité Organizador de Tokio 2020; Yasuhiro Yamashita, presidente del Comité Olímpico Japonés; y Kazuyuki Mori, presidente del Comité Paralímpico Japonés, según detalló el portavoz.

"Se trata de una decisión tomada por cuenta propia", explicó Matsuno al ser preguntado sobre si esta decisión ha sido consultada con otros países, a tenor del boicot diplomático anunciado por los Estados Unidos por considerar que el Gobierno chino comete abusos de derechos humanos en Xinjiang.

Matsuno no hizo uso de la palabra "boicot" para explicar el movimiento del Gobierno japonés y enfatizó que esta decisión "no tiene un término específico".

"Japón trabaja directamente explicando a China nuestra postura, porque es importante que se garanticen los valores universales en la comunidad internacional, entre ellos la libertad y los derechos humanos", respondió el portavoz al ser preguntado por los motivos de no enviar representación gubernamental a Pekín 2022.

"Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son celebraciones de paz y de deporte que muestran valentía al mundo", continuó Matsuno, para después subrayar que "Japón espera que se celebren estos Juegos en son de paz y bajo el espíritu olímpico y paralímpico".

Japón trataría así de no alinearse directamente al boicot diplomático encabezado por EE.UU. y al que se han unido Canadá, Australia y el Reino Unido.

El primer ministro nipón, Fumio Kishida, ya había anunciado que no tenía planes de desplazarse para asistir a la competición.

Kishida habría optado por no anunciar personalmente el plan y delegar en su portavoz ante la inminente conmemoración en 2022 del 50 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y China, según revelaron fuentes gubernamentales a la agencia de noticias Kyodo.