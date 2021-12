Italia: Más restricciones en Nochevieja y a los no vacunados

SOAVE, Italia (AP) — Italia volvió a endurecer el jueves las restricciones por el COVID-19, enfocándose en los no vacunados y las celebraciones de la Nochevieja en un momento en que los contagios en el país alcanzaron el mayor número en un solo día al extenderse la variante ómicron.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, las personas no vacunadas no podrán ingresar a museos, exhibiciones, parques de diversiones, establecimientos de bingo y salones de apuestas, lugares a los que hasta ahora podían acceder mostrando una prueba diagnóstica negativa. Si antes tenían prohibido sentarse en una mesa en restaurantes, ya no tienen opciones para comer en un establecimiento porque ahora tampoco se les dará servicio en la barra.

“Es importante que presentemos una serie de medidas para responder al aumento de casos que hemos visto en los últimos días, debido a la llegada a nuestro país de la variante ómicron en forma significativa”, declaró el ministro de Salud, Roberto Speranza, en conferencia de prensa.

Las medidas fueron adoptadas en un momento en que los italianos se preparan para celebrar la Navidad el fin de semana, y muchos planean realizar reuniones familiares que estuvieron prohibidas el año pasado durante el aumento de contagios con la variante delta. El gobierno no ha emitido disposiciones para las reuniones privadas, pero sí ha tomado medidas con respecto a la Nochevieja, prohibiendo eventos al aire libre y cerrando las discotecas hasta finales de enero.

Las nuevas disposiciones serán implementadas gradualmente a partir del viernes.

Largas filas se formaron el jueves en los sitios de pruebas diagnósticas en Milán, ya que las personas preocupadas por presuntos casos solicitaban hacérselas, así como los que se las realizan cada 48 horas para acceder a sus lugares de trabajo. Y en la vecina región del Véneto, algunos lugares donde se efectuaban pruebas diagnósticas PCR colocaron avisos de que ya no había citas disponibles para los próximos 60 días.

En las últimas 24 horas, Italia registró casi 44.600 nuevas infecciones, su cifra más alta hasta la fecha, y 168 fallecimientos. La variante ómicron del coronavirus representa casi una tercera parte de los nuevos casos.