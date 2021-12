Gobernadores rebeldes, EE.UU. levanta restricciones y otras claves de la covid

Personal de salud aplica a adultos mayores la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19, el 23 de diciembre de 2021, en la Ciudad de México (México). EFE/Madla Hartz

Redacción América, 24 dic (EFE).- Los gobernadores de 27 estados de Brasil se sublevaron este viernes en contra de una medida de la Administración del presidente Jair Bolsonaro que pone trabas a la vacunación de los niños contra la covid, mientras que Estados Unidos levantará las restricciones que había impuesto a viajeros de ocho países africanos.

Estas noticias y cinco más componen las claves de la covid-19 de hoy en América:

GOBERNADORES REBELDES EN BRASIL

Los Gobiernos regionales de los 27 estados de Brasil decidieron sublevarse contra la decisión del Gobierno de Bolsonaro de condicionar la vacunación de menores de 12 años a una prescripción médica y anunciaron que inmunizarán a los niños sin que tengan que presentar un pedido médico.

El anuncio fue hecho por el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass), luego de que el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, anunciara la restricción que dificulta la vacunación de los menores.

Desde que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador sanitario) autorizó el uso de la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años, el pasado 16 de diciembre, Bolsonaro, líder de la negacionista ultraderecha brasileña, viene colocando obstáculos para iniciar la inmunización.

Brasil, el segundo país con más muertes y el tercero con más contagios de covid-19 en el mundo, acumuló hasta este jueves 618.228 víctimas y 22,2 millones de casos desde el inicio de la pandemia, el 26 de febrero del año pasado.

EEUU LEVANTARÁ LAS RESTRICCIONES A PAÍSES AFRICANOS

Estados Unidos levantará el 31 de diciembre las restricciones que impuso a los viajeros procedentes de Sudáfrica y otros siete países del sur del continente africano tras la aparición de la variante omicrón.

Uno de los portavoces de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, dijo que el presidente estadounidense, Joe Biden, tomó esa decisión siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Las restricciones afectaban, además de Sudáfrica, a Mozambique, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto, Malaui y Esuatini.

En medio de esta decisión, el estado de Florida rompió su récord de casos de covid-19 confirmados en un día al reportar este viernes 31.758 nuevos contagios en medio del repunte de la pandemia por la variante ómicron.

El mayor aumento de casos registrados en un día en Florida fue de 27.669 el pasado 26 de agosto y ya en la jornada del jueves se aproximó a esa cifra con 26.811 casos nuevos.

MÁS DE 2.000 VUELOS CANCELADOS POR AVANCE DE ÓMICRON

Más de 2.000 vuelos han sido cancelados en todo el mundo en el día de Nochebuena, marcado por el avance de ómicron, según una información de la empresa estadounidense Flight Aware, especializada en proporcionar datos en tiempo real sobre vuelos.

A las 9.00 hora local de la costa este de EE.UU. (14.00 GMT), ya se habían suspendido en todo el mundo 2.045 vuelos, de los que 457 tenían como destino o punto de partida Estados Unidos. Además, 4.604 trayectos han experimentado retrasos a nivel global, de los que 509 se dirigían hacia EE.UU. o partían desde ese país.

Un portavoz de Delta explicó que las cancelaciones se están produciendo por dificultades meteorológicas en algunas áreas así como el impacto de ómicron.

MÉXICO: UN AÑO DE VACUNACIÓN SIN COBERTURA PLENA

México cumplió este viernes un año desde que administró la primera vacuna contra la covid sin poder alcanzar el 100 % de cobertura en dosis completas y entre críticas de la comunidad científica por falta de planeación y el uso político del proceso de vacunación.

El país ha logrado inocular con ambas dosis al 56 % de su población, además de que no se ha aprobado aún la vacunación para niños menores de 15 años.

"Haber comenzado antes no nos ha dado ventajas. Tenemos mucha experiencia en campañas de vacunación, pero se ha cometido el error de delegar la responsabilidad a otras personas, como la Secretaría de Bienestar (encargada de programas para atender la pobreza)", aseguró a Efe Malaquías López, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

PRESIDENTE CUBANO PIDE NO BAJAR LA GUARDIA

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó a no bajar la guardia frente al coronavirus a pesar de las relativamente buenas cifras actuales en el país.

Díaz-Canel indicó que es preciso continuar con la masiva campaña de vacunación en el país, donde ya más del 85 % de la población está completamente inmunizada al haber recibido el esquema completo de tres dosis de alguna de las tres vacunas de factura cubana: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.

CHINA ENTREGA A NICARAGUA SEGUNDA DONACIÓN DE VACUNAS

El Gobierno de China entregó a Nicaragua la segunda donación de vacunas contra la covid-19 desde que el país centroamericano restableció sus relaciones con el gigante asiático, tras romperlas con Taiwán, que Pekín considera como una isla rebelde.

El lote enviado por China consistió en 800.000 dosis de vacunas Sinopharm y una cantidad no divulgada de jeringas, según el Gobierno nicaragüense.

En total China ha donado a Nicaragua un millón de dosis de vacunas desde el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, el pasado día 10.