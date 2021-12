Gas europeo extiende caída con más envíos en camino

(Bloomberg) -- Los precios europeos del gas natural se encaminaban hacia un tercer día de fuertes caídas a medida que más petroleros cruzan el Atlántico con combustible estadounidense hacia la región carente de energía.

Desde el jueves, al menos 15 petroleros con gas natural licuado declararon que su destino eran puertos de Europa Occidental, frente a los 10 del miércoles, según muestran los datos de envío compilados por Bloomberg. Además, hay otros 11 cargamentos de GNL de EE.UU. con destinos no declarados cuyas rutas sugieren que se dirigen a Europa.

El gas de referencia holandés a un mes bajó de los 100 euros el megavatio/hora por primera vez en dos semanas, cayendo hasta un 26% a 98,58 euros después de registrar un descenso de 23% el jueves. Los precios, que alcanzaron nuevos récords a principios de esta semana, están cayendo con la esperanza de que una mayor oferta de GNL alivie la crisis energética del continente.

Las preocupaciones sobre el suministro se han agudizado en los últimos días después de que cayeran los flujos del principal proveedor de gas Rusia, junto con la detención de los reactores nucleares en Francia y la baja producción de energía eólica en Alemania.

Los pronósticos meteorológicos también se volvieron más moderados para principios de enero, lo que empujó los precios a la baja. Y se ha especulado que algunos operadores optaron por cerrar posiciones antes de las festividades de fin de año.

Aun así, Europa sigue atrapada en su peor crisis energética en décadas, mientras que los precios del gas, que se han multiplicado por más de cinco este año, han llevado los costos de la energía a récords e impulsando la inflación. Eso está obligando a las industrias a frenar la producción y ha provocado el colapso de los proveedores.

Los envíos de combustible desde Rusia cayeron esta semana y el viernes no hubo flujo del país a través de una ruta principal a Alemania por cuarto día consecutivo. El exportador ruso Gazprom PJSC ha recibido menos solicitudes de los compradores, por lo que actualmente no está utilizando el enlace Yamal-Europa para los suministros alemanes, según el presidente ruso Vladimir Putin.

Eso significa que Europa tiene que depender de sus sitios de almacenamiento ya agotados, que están llenos con menos del 58% de su capacidad, antes de que los compradores, que probablemente estén esperando a que bajen los precios, aumenten sus compras. Sin embargo, la demanda industrial podría estar disminuyendo en medio de nuevas oleadas de restricciones debido al coronavirus.

