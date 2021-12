Fútbol.- Kahn niega el interés del Bayern de Múnich por Haaland

MÚNICH (ALEMANIA), 24 (dpa/EP)



El director general del Bayern de Múnich, el exportero Oliver Kahn, negó el interés del club bávaro en hacerse con los servicios del delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland, confirmando que no intentarán fichar al máximo goleador de uno de sus rivales en la Bundesliga.



Al igual que el presidente del Bayern de Múnich, Herbert Hainer, el propio Kahn también manifestó su desinterés por fichar al mejor delantero del rival. "Tenemos a Robert Lewandowski. También marcará 30 o 40 goles algunos años más", comentó Kahn al periódico 'Süddeutsche Zeitung'.



Hainer expresó recientemente la misma opinión. Y es que el goleador polaco, de 33 años, aún tiene contrato con el campeón bávaro hasta el 30 de junio de 2023.



Respecto a la posible retención del internacional Niklas Süle, Kahn señaló que lo consideran un jugador clave. "Pero tiene que ser razonable para ambas partes", reconoció sobre su renovación. El contrato del defensa de 26 años termina esta temporada.



En general, Kahn se mostró bastante reservado sobre posibles traspasos en este mercado de invierno, y explicó que el Bayern está en una fase de "observación" y que en primer lugar hay que ver qué rumbo toman la pandemia de coronavirus y las restricciones para frenar los contagios.



"Pero una cosa está clara: no somos aventureros", subrayó Kahn. "Económicamente, somos capaces de hacer algunas cosas. Pero en este momento, la falta de ingresos de los espectadores nos está perjudicando de nuevo debido a la pandemia", valoró.



En vista de las altas cifras de contagios y la rápida propagación de la variante Ómicron, el gobierno alemán dispuso que los partidos de fútbol y grandes eventos no contarán con la presencia de público a partir del 28 de diciembre. Algunos estados federados alemanes incluso ya adelantaron la vigencia de la medida.



Por otra parte, Kahn elogió con elocuencia a Leroy Sané y su desempeño en el Bayern, definiendo al jugador de 25 años como "seguro de sí mismo". "Tiene capacidad de gol, exige el balón, busca y gana los duelos importantes, corre hacia atrás en casi todos los ataques", celebró.



"¿Y por qué? Porque ha decidido hacerlo él mismo, pero también porque el grupo le anima a hacerlo. Eso se mantiene aquí, de generación en generación", destacó quien ocupó durante más de una década la portería del Bayern, club con el que ganó numerosos títulos.