Etiopía.- Etiopía afirma que el Ejército no realizará nuevos avances contra el TPLF en Tigray

Destaca que su ofensiva "logró los principales objetivos" al expulsar al TPLF de Amhara y Afar



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Etiopía han asegurado que el Ejército no realizará nuevos avances contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) en la región de Tigray (norte), tras una ofensiva que en las últimas semanas le ha permitido recuperar los territorios que controlaba el grupo en Amhara y Afar.



"La recientemente lanzada operación 'Unidad Nacional en la Diversidad' ha concluido tras lograrse los principales objetivos", ha destacado la oficina del primer ministro, Abiy Ahmed, a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.



"El Ejército en los frentes de Ahmara oriental y Afar ha recibido orden de permanecer en guardia en las zonas recientemente liberadas. Las actividades del Ejército en otros frentes serán compartidas en el futuro", ha señalado.



En este sentido, el ministro de Comunicaciones, Legesse Tulu, ha confirmado el fin de la ofensiva y ha hecho hincapié en que el objetivo era "liberar" los territorios de Amhara y Afar tomados por el TPLF, en el marco de la expansión del conflicto desencadenado en Tigray en noviembre de 2020.



Así, Legesse ha recalcado que las fuerzas gubernamentales han expulsado al grupo de estas regiones y han evitado que continuara avanzando hacia la capital, Adís Abeba, al tiempo que ha reseñado que "todos los etíopes son ganadores en esta guerra existencial".



"Las fuerzas de seguridad de Ahmara y Afar han jugado su parte en la lucha. La participación general de la comunidad ha demostrado que su papel es tan importante como siempre", ha explicado, según ha informado el Servicio de Comunicación del Gobierno a través de su página en la red social Facebook.



Por último, Legesse ha incidido en que el TPLF ha sufrido una "dura derrota" y ha añadido que el Gobierno "seguirá dando los pasos necesarios para evitar que esta fuerza destructiva" no suponga una amenaza. "El Ejército ha recibido orden de permanecer en sus posiciones actuales", ha zanjado.



Las autoridades etíopes afirmaron el jueves que el grupo había sufrido "humillación y derrota" en los últimos combates y lo acusaron de "intentar engañar" a la población al decir que se replegaba de forma voluntaria hacia la región de Tigray.



El líder del TPLF, Debretsion Gebremichael, anunció el lunes el repliegue de sus fuerzas, que abandonan de esta forma las regiones de Amhara y Afar ante la presión del Ejército. "Hemos escuchado la llamada unánime a nivel internacional para retirarnos de las regiones vecinas", dijo Debretsion en una misiva fechada el 19 de diciembre y enviada al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.



Así, el portavoz del TPLF, Getachew Reda, destacó poco después que el grupo "ha completado la retirada de fuerzas de las regiones de Amhara y Afar". "Esperamos que haciéndolo hemos dejado sin excusas a la comunidad internacional para explicar su lentitud a la hora de presionar a (el primer ministro) Abiy Ahmed y sus socios regionales para poner fin a la campaña genocida en Tigray", manifestó a través de su cuenta en la red social Twitter.



El conflicto estalló en noviembre de 2020 tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército, situada en Mekelle, tras lo que el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo.



El propio Abiy se trasladó a finales de noviembre al frente de guerra para encabezar las operaciones militares y recientemente regresó a la capital tras los últimos avances del Ejército, mientras que el TPLF ha rechazado hasta la fecha un diálogo con Abiy si no se cumplen sus condiciones y ha abogado abiertamente por la dimisión del primer ministro.



El TPLF acusa a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias. El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.