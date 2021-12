Estas son las 5 fotos de Luis "Potro" Caballero que han revolucionado en Instagram

Luis "Potro" Caballero (@luis_acashore) causó furor en las redes con las publicaciones que realizó hace unas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 67.385 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares fueron:





Del mal de amores ya tuve suficiente, Y hasta me aventé varios tequilas con la muerte… Y aprendí mejor que nadie que el que el que se enamora pierde. #EQSEP #ComingSoon #Proximamente #NewSingle #NuevoSencillo #Mariacheño #Mariachi #Regional #folklore #Tenor #Mexico





Keep calm and Drive a Mustang !!





Los voy a extrañar!!! El mejor equipo, los auténticos campeones !!! Gracias x todo @jennygarciaoficial @chuyrazoor @arantzaruiz_ !!! Los amo !!! Y regreso para levantar esa copa !!! Para los que no saben AMO ESTA CANCIÓN Y SIEMPRE LA APLICO !!!





Qué pedo con estos filters!!!





Hoy se cierra el telón de una de las más gratas sorpresas y experiencias que he tenido en la vida y me duele no estar ahí, independientemente de todo eso creo plenamente en el destino y se que muy pronto estaremos juntos arantza y yo para ganar ese campeonato que tanto anhelamos. Gracias @andy rodriguez por la oportunidad!!! Gracias a mis coreógrafos @jennygarciaoficial @chuyrazoor y sobre todo a mi compañera @arantzaruiz_ !!! Gracias @programahoy gracis por todo y gracias por tanto !!!

Luis Alfredo Caballero Dussuauge nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1992. Mejor conocido como Luis "El Potro", apareció por primera vez en pantalla cuando fue parte del reality La Academia Bicentenario de TV Azteca.

Sin embargo, alcanzó la fama cuando formó parte de la primera temporada del programa de telerealidad estrenado en 2014, Acapulco Shore. Años después, en 2018, Luis "El Potro" se convirtió en el conductor del programa Tinderella por canal U. En 2019, fue anunciado como parte de la plantilla de conductores del matutino Tu Casa Tv. Ese mismo año, Luis debutó en el mundo de la música.