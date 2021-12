El Gobierno de Honduras y médicos llaman a la precaución en fiestas navideñas

Un hombre trabaja en un mercado de Tegucigalpa el 24 de diciembre de 2021 Los hondureños celebrarán este año las fiestas de Navidad en un ambiente de júbilo porque no hubo violencia después de las elecciones generales del 28 de diciembre, y entre medidas sanitarias por la pandemia de covid-19 que ha dejado más de 10.000 muertos desde marzo de 2020.EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 24 dic (EFE).- Las autoridades y especialistas de Honduras pidieron este viernes a la población que mantenga medidas de precaución frente a la covid-19 en las fiestas navideñas, que se celebrarán en un ambiente de júbilo porque no hubo violencia después de las elecciones generales del 28 de noviembre.

El médico Henry Alvarenga instó a los hondureños a que "cumpla" con las medidas sanitarias para disminuir los casos de la covid-19 y el aumento de hospitalizaciones por los contagios del virus en el país centroamericano.

"Hay que utilizar las medidas de bioseguridad como primera barrera para evitar la covid-19", enfermedad que en Honduras deja 10.430muertos dese marzo de 2020, señaló Alvarenga en declaraciones a Efe.

El especialista destacó la importancia de utilizar mascarilla para evitar la propagación de la covid-19, acompañado del distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias.

"Hay que utilizar las medidas de bioseguridad aun estando con su familia, porque sabemos que los niños y los jóvenes son los mayores transmisores, para no contaminar a los adultos mayores", subrayó.

MÉDICO TEME LOS CONTAGIOS EN NAVIDAD

Alvarenga teme que los desplazamientos y las celebraciones traigan consigo un incremento de los contagios de la covid-19, en particular, de la variante ómicron, aunque hasta ahora el país centroamericano no ha reportado ningún caso, pero si un sospechoso.

"Aunque no hay tanta afluencia hospitalaria, siempre hay personas contagiadas y estas viajan a comunidades, aldeas o municipios, por lo que el virus se propaga de manera más veloz", explicó.

En su opinión, ómicron "ya está en Honduras", una variante que "es mucho más transmisible que la delta, aunque tiene menor letalidad", e insistió en la necesidad de usar mascarilla para hacer frente al avance de la enfermedad, que ha causado 379.073 contagios.

Las autoridades de Honduras exhortaron también a la ciudadanía a usar la mascarilla y mantener al menos un metro de distanciamiento para prevenir el contagio del coronavirus SARS-CoV-2.

"El uso de mascarilla es una de las principales medidas que hay que tomar para prevenir el contagio de la covid-19. Llevar mascarilla protege a la sociedad cuando no la llevas estás mostrando que la sociedad, tus amigos y tu familia realmente no te importan", indicó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El organismo sanitario señaló que la mascarilla puede "proteger a quienes estén a tu alrededor e impedir la propagación de la covid-19. Recuerda mantener al menos un metro de distancia de otras personas, lavarte las manos a fondo y con frecuencia y evita tocar tu cara y mascarilla".

Las autoridades sanitarias llamaron hoy a la población a vacunarse contra la covid-19 y recordaron que el intervalo de aplicación de la dosis de refuerzo se redujo de cuatro a tres meses para toda la población mayor de 18 años.

NAVIDAD SIN VIOLENCIA POSTELECTORAL

La actividad comercial y el ambiente navideño ha estado marcado por ventas altas en Honduras, donde además los hondureños celebran que la política no les haya "arruinado" la Navidad como en 2017, cuando la crisis política por la denuncia de un presunto "fraude" en las elecciones dejó violencia y baja demanda de productos y servicios.

"Las ventas han estado mucho mejor que el año pasado y que en 2017, ese año fue feo porque la gente no salía por temor a la violencia", dijo a Efe Waleska Ordóñez, una empleada de una tienda de ropa para niños en un populoso mercado de Tegucigalpa.

Agregó que este año las ventas "han aumentado" en comparación con 2020, lo que en su opinión obedece a que en los comicios generales "no hubo relajo" como en 2017, aunque reconoce que la población ha relajado las medidas sanitarias por la pandemia.

Honduras arrastra una crisis política desde el golpe de Estado de 2009 al entonces mandatario Manuel Zelaya, esposo de la presidenta electa del país, Xiomara Castro, quien ganó las elecciones del 28 de noviembre.

Castro, líder del partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), se impuso en los comicios con 1,7 millones de votos, frente a 1,2 millones de Nasry Asfura, candidato del gobernante Partido Nacional.