El Gobierno argentino prorroga el Presupuesto 2021 tras el rechazo parlamentario

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Argentina, Alberto Fernández

Buenos Aires, 24 dic (EFE).- El Gobierno de Argentina prorrogó este viernes por decreto la vigencia de la ley de Presupuesto 2021, luego de que el proyecto de Presupuesto 2022 presentado por el Ejecutivo no lograra el aval parlamentario.

Mediante un decreto del presidente argentino, Alberto Fernández, y publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió prorrogar el Presupuesto 2021 debido a que "a la fecha no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2022".

Las normas argentinas establecen que, en circunstancias de este tipo, debe regir el Presupuesto que estuvo vigente el año anterior, con las adecuaciones que deba hacer el Ejecutivo.

"Teniendo en cuenta tal circunstancia, y con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de la jurisdicciones y entidades de la Administración nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del ejercicio 2021", señala el decreto.

El pasado viernes, en una sesión del pleno de la Cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto de 2022 remitido por el Ejecutivo no logró los votos suficientes para su aprobación y envío al Senado para su discusión.

El proyecto, que preveía para 2022 un crecimiento del 4 % del Producto Interior Bruto (PIB) y una inflación anual del 33 % y que daba por hecho que Argentina cerrará un acuerdo de refinanciación de deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), obtuvo 121 votos a favor, 132 en contra y una abstención.

El resultado de la votación puso en evidencia el cambio operado el pasado día 10 en la composición del Parlamento, tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de noviembre último.

Tras esos comicios, la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, la más votada en casi todo el país, quedó con 116 diputados, mientras que el bloque oficialista Frente de Todos mantuvo la primera minoría, con 118 diputados, pero lo ubica en la necesidad de negociar con otros bloques. EFE

