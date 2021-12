EEUU levantará restricciones de viaje a países de África del Sur

(Bloomberg) -- Estados Unidos levantará las restricciones a los países del sur de África el 31 de diciembre ahora que los funcionarios comprenden mejor la amenaza de la variante ómicron del covid-19, dijo la Casa Blanca el viernes.

Con la variante ómicron extendida por EE.UU. y todo el mundo, los viajeros de esas naciones no tendrán un impacto significativo en el recuento de casos estadounidenses, según un alto funcionario de la Administración Biden que habló bajo condición de anonimato.

El Gobierno impuso restricciones a las personas que viajan desde Sudáfrica y otras siete naciones cercanas el 29 de noviembre debido al descubrimiento de la variante ómicron. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indicaron a las aerolíneas que debían proporcionar los nombres de los pasajeros que habían viajado al sur de África en los últimos días para que las agencias de salud locales pudieran realizar el rastreo de contactos.

Las restricciones no impidieron que ómicron ingresara a EE.UU. y se convirtiera en la variante de infección dominante. El CDS dijo el lunes que ómicron ahora representa más del 70% de los nuevos casos de covid en EE.UU.

El presidente Joe Biden dijo a los periodistas el martes que estaba considerando levantar las restricciones después de que sus asesores de salud le sugirieran que las reconsiderara.

