Diez libros traducidos al español que marcaron 2021

Wole Soyinka presenta en Madrid su novela "Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra", en una fotografía de archivo. EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 24 dic (EFE).- Muchas novedades literarias traducidas al español han llegado este año 2021 a las librerías, tanto de varios premios Nobel como de otros conocidos escritores a lo largo y ancho del mundo, de los que EFE selecciona los siguientes diez libros:

.- "El país de los otros" de Leila Slimani.- Elegido mejor libro de ficción 2021 por los Gremios de Libreros de Madrid y Cataluña, esta novela cuenta la historia del matrimonio formado por una joven alsaciana y un soldado marroquí en los años 50. Todos los personajes habitan en "el país de los otros", pero las mujeres, sobre todo, deben luchar constantemente por su emancipación.

.- "La deseada", de Maryse Condé.- Relato de tres generaciones de mujeres isleñas unidas por la fuerza de la sangre, los abusos y la violencia, en el viaje que la protagonista, Marie-Noëlle inicia desde Guadalupe hasta Francia, pasando por Estados Unidos, con maternidades no deseadas y hombres de dudosa moral.

.- "El imperio del dolor", de Patrick Radden Keefe.- Este periodista de The New Yorker, actualmente considerado como uno de los mayores exponentes del periodismo narrativo mundial, descubre la escandalosa historia detrás de la dinastía Sackler, una de las familias más ricas del mundo, así como el controvertido origen de su dinero a través de su farmacéutica Purdue Pharma.

.- "Paraíso", de Abdulrazak Gurnah.- Pocos ejemplares en español había de las novelas del reciente ganador del Premio Nobel de Literatura 2021 cuando se conoció el fallo del jurado que reconocía a este escritor tanzano, hasta que se publicó esta novela, una historia de amor y amistad, lealtades y deslealtades, en una sociedad africana en plena mutación.

.- "Crónicas desde el país más feliz de la tierra", de Wole Soyinka.- El primer africano y el primer escritor negro en ganar el Premio Nobel de Literatura, en 1986, volvió a la ficción tras casi cincuenta años con una obra en la que hace un llamamiento a movilizarse contra el abuso de poder.

.- "Encrucijadas", de Jonathan Franzen.- Primera entrega de una trilogía sobre la familia y la sociedad norteamericana de las tres últimas décadas a través de una familia del Medio Oeste durante un periodo de profunda crisis moral. Russ Hildebrandt, pastor en una iglesia progresista de un barrio residencial, está a punto de liberarse de un matrimonio que considera desdichado, salvo que su esposa Marion, que también lleva una vida secreta, se le anticipe

.- "Klara y el sol", de Kazuo Ishiguro.- Fue la primera novela publicada por el escritor británico, nacido en Nagasaki en 1954 y autor de obras como "Lo que queda del día" (Premio Booker) o "Los inconsolables" (Premio Cheltenham), tras ser galardonado en 2017 con el Premio Nobel de Literatura, una obra escrita desde la perspectiva de un AA, una Amiga Artificial, que explora la esencia de lo humano.

.- "Historia de Shuggie Bain", de Douglas Stuart.- Conmovedor relato de un hijo decidido a salvar a su madre cueste lo que cueste y ambientado a principios de los ochenta en un Glasgow que agoniza por las políticas de Margaret Thatcher.

.- "La llama inmortal de Stephen Crane", de Paul Auster.- El escritor norteamericano recorre la fugaz e intensa vida del escritor Stephen Crane durante los años en los que Estados Unidos pasó de ser el país de Billy el Niño a convertirse en la América de Rockefeller.

.- "Donde estas mundo bello", de Sally Rooney.- La última novela de esta escritora irlandesa, autora de moda entre milenial y generación Z, cuenta la historia de Alice y Eileen, dos mejores amigas con trayectorias muy diferentes que se acercan a la treintena y que empiezan a ver la vida con otros ojos.

Carmen Naranjo