Decenas de muertos en incendio de un ferri en Bangladés

Nuevo balance, declaraciónes de testigos y mención fotos ///Daca, 24 Dic 2021 (AFP) - Al menos 37 personas murieron y un centenar resultaron heridas el viernes cuando un ferri con cientos de pasajeros se incendió en el sur de Bangladés, indicó la policía.El accidente ocurrió temprano en la mañana cerca del municipio rural de Jhalokati, unos 250 kilómetros al sur de la capital Daca. A bordo del buque iban alrededor de 500 personas.El "Obhijan 10", ferri de tres cubiertas, "se incendió en medio del río", dijo a AFP el jefe policial local Moinul Islam."Hemos recuperado 37 cadáveres. El balance de muertes puede subir. La mayoría murieron en el incendio y otros ahogados después de saltar al río", agregó.Este responsable policial indicó que las llamas se habrían originado en la sala de máquinas y se expandieron por todo el barco, lleno de gente que volvía a sus casas desde Daca."Hemos enviado unas cien personas con heridas por quemadura a hospitales en Barisal", dijo.El fuego se inició hacia las 03H00 locales (21H00 GMT) y se propagó rápidamente, indicaron testigos."Dormíamos en la cubierta inferior. Todos los pasajeros dormían. Mi nieto de nueve años, Nayeem, estaba conmigo, saltó hacia el río. No sé si se salvó", contó una señora.Otros pasajeros afirmaron que en la sala de máquina se vieron llamas desde que el ferri zarpó del puerto de Sadarghat, Dacca, hacia las 21h00 locales del jueves."Cuando el fuego se propagó la gente empezó a correr. Muchos pasajeros no podían salir de las cabinas donde dormían. Muchos saltaron al río", explicó un sobreviviente hospitalizado en el hospital de Barisal. - Historial de siniestros - Se trata del último de una serie de siniestros similares en esta zona ubicada en el delta del Ganges, donde se cruzan numerosos cursos fluviales.Los expertos de este país del sur de Asia de 170 millones de habitantes responsabilizan de estos accidentes a la falta de mantenimiento, las escasas normas de seguridad y la sobrecarga.En agosto, la colisión de un ferri con un buque de carga que transportaba arena causó al menos 21 muertos en un lago en el este del país. Este tipo de barcos navegan con gran parte de su casco sumergido y son poco visibles si las condiciones meteorológicas no son buenas.El ferri que transportaba unos 60 pasajeros percutió contra el estrave de acero del buque de carga. Buzos submarinos tuvieron que buscar los cadáveres entre las aguas pantanosas del lago.En abril y mayo hubo dos otros accidentes que mataron a 54 personas. Y en junio de 2020, al menos 32 fallecieron en una colisión entre dos ferris en Daca.Uno de los desastres más graves ocurrió en febrero de 2015, con 78 decesos en el choque entre un ferri repleto de gente y un barco de carga.Los incendios suelen ser fuente habitual de tragedias en el país. En julio, 52 personas murieron en un fuego en una fábrica de alimentación y bebida en Rupganj, un centro industrial en las afueras de Daca.En febrero de 2019, al menos 70 personas perecieron cuando las llamas arrasaron un bloque de apartamentos en Daca donde se almacenaban ilegalmente productos químicos.sa/stu/jah/dbh/zm/mar -------------------------------------------------------------